Domenica di sole, ma è in arrivo il maltempo

Un fine settimana a tutto sole sull'Italia con temperature estive. Ma è in arrivo un'ondata piuttosto pesante di maltempo e freddo. Il weekend è cominciato con stabilita' e bel tempo: l'Anticiclone azzorriano terrà sotto scacco l'Italia, come tutto il Mediterraneo centro-occidentale, almeno fino a oggi. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, "un primo lieve cedimento dell'Anticiclone si verificherà a inizio della settimana, con i primi spifferi atlantici che ne approfitteranno, determinando un aumento della nuvolosità e l'ingresso dei primi rovesci sulle aree più settentrionali del Paese nella giornata di lunedì 15 aprile. A seguire ci sarà maggiore spazio per le correnti più fredde provenienti da latitudini settentrionali". Il freddo tornerà a farsi sentire con "una saccatura depressionaria di origine artico marittima in grado di riportare il maltempo, con piogge e temporali anche intensi e anche la neve sull'Appennino, a quote tipiche del mese di dicembre". Come conseguenza, avremo un calo consistente delle temperature.

Le previsioni per oggi

Al Nord al mattino cieli soleggiati ovunque. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, specie su settori alpini e prealpini. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con un aumento della nuvolosità a partire dalla Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni per domani

Al Nord al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con possibilità di piogge sparse specie a ridosso delle Alpi, più asciutto altrove. Al pomeriggio peggiora con fenomeni in arrivo al Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. In serata e nottata condizioni di tempo asciutto ovunque ma con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con nubi spare e schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sicilia. Al pomeriggio locali fenomeni su Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni soprattutto su Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi. AGI