In arrivo un netto calo di temperature, piogge e neve

L'alta pressione presente sul Mediterraneo centrale che ha portato in Italia un weekend più estivo che primaverile sta per cedere. Aria più fredda scende verso l'Europa e nel corso dei prossimi giorni raggiungerà anche il Paese portando un peggioramento meteo accompagnato da un netto calo delle temperature. Si passerà nel giro di poche ore da valori oltre 10 gradi sopra media a valori in media o localmente poco sotto, con differenze anche di 12-15 gradi. Piogge e temporali sparsi possibili lungo tutto lo stivale tra martedì e venerdì con la neve che dovrebbe fare di nuovo la comparsa sulle Alpi fino a quote basse e anche sull'Appennino fino a quote medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un miglioramento del tempo in vista del weekend, ma sempre in un contesto termico relativamente freddo sul Mediterraneo centrale.

PREVISIONI METEO PER OGGI.

AL NORD. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali con possibili piovaschi isolati. Al pomeriggio molti addensamenti lungo l'arco alpino con piogge sparse, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sui settori alpini.

AL CENTRO. Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in più in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sicilia, asciutto altrove con qualche disturbo nuvoloso sui settori tirrenici. In serata e nottata nuvolosità in generale aumento con piogge in estensione dalla Sicilia alla Calabria e ancora asciutto sulle altre regioni. Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

PREVISIONI METEO PER DOMANI.

AL NORD. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con precipitazioni sparse sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, quota neve in brusco calo sulle Alpi Giulie fin verso i 700 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo tra Romagna e Triveneto. Sereno sulle regioni di nord-ovest.

AL CENTRO. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nessun cambiamento previsto. In serata ancora velature in transito ovunque, cieli irregolarmente coperti tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE. Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse sulla Sicilia centro-occidentale, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia attesa anche tra Campania, Basilicata e Puglia, tempo invariato altrove. In serata atteso maltempo diffuso al meridione, salvo ampi spazi di sereno sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale diminuzione. AGI