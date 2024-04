Tempo instabile e fresco nel weekend. Piogge al Centro-Sud

Minimo di bassa pressione che nelle prossime ore si muoverà sulla nostra Penisola portando una fase di maltempo, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Neve in arrivo in Appennino fin verso i 1000 metri. Giornata di venerdì che inizierà con tempo instabile al Sud Italia mentre altrove avremo un generale ma temporaneo miglioramento. Nel corso del weekend è infatti atteso il transito di un altro impulso perturbato accompagnato sempre da aria fredda il quale porterà piogge, temporali e anche neve sulle montagne. Anche all'inizio della prossima settimana la primavera mostrerà il suo volto più freddo e instabile con precipitazioni accompagnate da temperature anche di qualche grado sotto media. Per il ponte del 25 aprile gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano ancora la possibilità di condizioni instabili ma la tendenza è comunque ancora incerta.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Cieli coperti al mattino con deboli precipitazioni tra Romagna e Veneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse, nevose dai 1100-1300 metri di quota. In serata residue precipitazioni attese sull'Emilia Romagna, con neve fin verso i 1000 metri. Ampie schiarite nelle ore notturne.

Al Centro

Al mattino cieli coperti specie sui versanti Tirrenici. Al pomeriggio piogge sparse su tutti i settori. In serata insistono le precipitazioni con neve a partire dai 1400 metri, in calo nella notte fin verso i 1000-1100 metri.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora al pomeriggio con instabilità tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata, sereno altrove. In serata ancora qualche piovasco tra Campania, Puglia e Molise. Nessuna variazione nel corso delle ore notturne. Temperature minime e massime stabili o in calo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio locali fenomeni in Alto Adige con neve oltre i 1400 metri, invariato altrove. In serata e nella notte ancora cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1100-1300 metri.

Al Centro

Al mattino piogge sparse sul versante adriatico con neve fin verso i 1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio generale miglioramento con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1000-1200 metri, sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni ioniche e Sicilia orientale, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie e diffuse schiarite. Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud, massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e in calo al Sud e sulla Sicilia. AGI