Seggi aperti in Basilicata, si vota oggi e domani. Alle ore 12 affluenza in calo (-4%)

Sfida a tre nella Regione. Sono circa 570 mila i lucani chiamati a eleggere il nuovo governatore e 20 consiglieri regionali, tredici per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Alle 12 ha votato il 9,12% degli aventi diritto, quattro anni fa era stato il 13,31%.

Sono circa 570 mila i lucani chiamati alle urne, oggi e domani, per l'elezione del nuovo governatore e 20 consiglieri regionali, tredici per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì in 628 sezioni elettorali allestite, 453 in provincia di Potenza e 229 nel Materano. Subito dopo iniziera' lo spoglio delle schede. Hanno diritto di voto 279.552 uomini e 288.407 donne. Nel Potentino sono 194.369 gli uomini e 200.274 le donne, nel Materano invece 85.183 gli uomini e 88.133 le donne.

Tre i candidati alla carica di presidente della Giunta regionale della Basilicata. In campo Vito Bardi, governatore uscente, sostenuto da sette liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di centro, Azione, Orgoglio lucano e La vera Basilicata. Cinque i simboli che compongono la coalizione a sostegno di Piero Marrese: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra - Psi - La Basilicata Possibile, Basilicata casa comune e Basilicata unita. Corsa solitaria per Volt, con Eustachio Follia.

Determinante sarà il dato sull'affluenza che nel 2019 si attestò al 53,8%. Per i 20 posti da consiglieri in campo un esercito di 258 persone. In Basilicata non è consentito il voto disgiunto, bensì è possibile esprimere una doppia preferenza di genere. Alle passate elezioni regionali, Bardi vinse con il 42,2%, contro il 33,1% del candidato del centrosinistra Carlo Trerotola. Il M5S raggiunse il 20,3% con Antonio Mattia.

In calo l'affluenza alle ore 12

E' pari a 9,12 per cento l'affluenza al voto alle ore 12 in Basilicata. Si tratta di un dato in calo di circa 4 punti percentuali rispetto alle passate elezioni del 2019, quando era del 13, 31. In particolare nel Materano ha votato fino ad ora il 9,74 per cento degli aventi diritto, e nel Potentino, l'8, 84 per cento. Per quanto riguarda i due capoluoghi, alle ore 12 a Potenza l'affluenza e' al 13,89% (21,13% nel 2019), a Matera al 10.57% (rispetto al 15,36 del 2019). Nel 2019, pero', si voto' solo la domenica. AGI