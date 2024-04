L'ultima settimana di aprile è quasi invernale

Tempo ancora incerto sull'Italia a causa dell'ingresso di correnti artiche. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, è atteso un nuovo peggioramento al Nord con neve a bassa quota nella giornata di lunedì. "Un nuovo impulso freddo - afferma il Cmi - è atteso nella giornata di oggi con tempo in rapido peggioramento al nord nel corso del pomeriggio. Fenomeni diffusi tra la sera e la notte con neve sulle Alpi ed Appennino Tosco-Emiliano ben sotto i 1000 metri. Momentaneo miglioramento al centro-sud con ampie schiarite durante la giornata, salvo residui fenomeni al mattino tra Abruzzo, Molise, Puglia e alta Calabria ionica ancora interessate dal vortice freddo giunto nella giornata di sabato. Venti tesi settentrionali con temperature diffusamente al di sotto delle medie del periodo".

La settimana prosegue nel segno delle basse temperature: "Un nuovo vortice a carattere freddo - afferma ancora il Cmi - è atteso a inizio settimana sull'Italia, dando vita ad una ciclogenesi sull'alto Tirreno. Giornata di lunedì dal sapore invernale al nord con precipitazioni diffuse che potranno risultare a carattere nevoso sulle Alpi ed Appennino sin verso i 600-800 metri con sconfinamenti fino a 300-400 metri tra basso Piemonte ed entroterra ligure. Tempo in peggioramento tra Toscana, Umbria, Lazio ed Appennino con acquazzoni e neve a partire dai 1200-1400 metri. Nubi in transito al sud ed Isole".

Le previsioni per oggi

Al Nord

Al mattino tempo per lo più asciutto ma con nuvolosità in aumento a partire dai settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su tutti i settori, piu' asciutto sulle zone orientali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Neve in calo fino a 400-800 metri su Alpi e Appennino. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro

Al mattino locali piogge sull'Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in transito, locali piogge sulla Toscana settentrionale. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino locali piogge su Molise e Puglia, variabilita' asciutta altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni per domani

Al Nord

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse soprattutto al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 500-700 metri e in Appennino oltre i 600-800 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali sparsi, quota neve in lieve rialzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve oltre gli 500-800 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro

Al mattino piogge sparse su Toscana e Alto Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche e zone interne del Lazio, con neve in Appennino oltre i 1400 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite e residui fenomeni sulla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con variabilità asciutta su tutte le regioni. In serata e nottata piogge sparse in arrivo su Sicilia e regioni ioniche, ancora asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi. AGI