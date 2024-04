Italia spaccata a metà tra caldo e nubifragi

Nel Weekend Italia divisa a metà tra un forte aumento delle temperature e la stabilità da un lato e il forte maltempo con rischio nubifragi dall'altro. Dopo una mattinata con condizioni stabili, il Centro Meteo Italiani sottolinea che "un nuovo peggioramento raggiungerà l'Italia nel corso del pomeriggio, con la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali, localmente anche intensi, lungo la dorsale appenninica, dove la neve tornerà a scendere a partire dai 1.100/1.300 metri, ma con quota in risalita con il passare delle ore". Poi, "le condizioni meteo tenderanno nuovamente a migliorare in serata, con l'esaurimento della fenomenologia e il ritorno della generale stabilità. Tale miglioramento sarà accompagnato ancora una volta da schiarite quantomeno parziali, con cieli che risulteranno pertanto sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, continuando ad attestarsi su valori inferiori alla media del periodo"

Il maltempo, sottolinea il Cmi caratterizzerà l'Italia anche nei prossimi giorni. "L'Anticiclone africano tornerà presto a spingere verso nord, avvolgendo in particolar modo la Penisola balcanica e prendendo di striscio la nostra nel corso del prossimo Weekend. Se quest'evoluzione, da un lato, determinerà un aumento sensibile delle temperature sul nostro Paese, dall'altro non impedirà ancora all’instabilità di caratterizzare alcune aree dello stivale. Nella giornata di domani venerdì 26 aprile le condizioni di maltempo riguarderanno, in maniera sparsa, tutti i settori da nord a sud, con principale coinvolgimento del versante tirrenico. In quella di sabato 27 l’instabilità riguarderà solo il nordovest e la Toscana, mentre in quella di domenica 28 piogge a tratti anche intense e a carattere di nubifragio coinvolgeranno il nordovest, con accumuli anche elevati nel complesso, specie sull'alto Piemonte. Questo a causa dell'attivazione di correnti più umide e instabili in risalita da sudovest, a causa del moto ciclonico di una saccatura depressionaria profonda che affonderà sul Mediterraneo occidentale".

In dettaglio le previsioni per oggi:

Al Nord:

Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge specie sulla Liguria, sereno lungo l'arco alpino. Al pomeriggio attese precipitazioni sparse su Alpi orientali, Liguria e Appennino con locali sconfinamenti sull'Emilia. Neve oltre i 1200-1300 metri. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento al Nord-ovest con piogge sparse e neve sui rilievi a quote medie. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro:

Al mattino locali piogge sulle coste del Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e neve in appennino oltre i 1500-1600 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole:

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle regioni peninsulari, asciutto sulle Isole Maggiori e settori ionici. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Per domani si prevede:

Al Nord:

Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge sparse solo al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni diffusi. In serata e nottata ancora fenomeni sulle regioni occidentali, migliora altrove. Neve oltre i 1200-1400 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro:

Al mattino nuvolosità in transito e schiarite su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi specie sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole:

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni su Campania, Molise e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata residue precipitazioni su Campania, Molise e Puglia, nuvolosità e schiarite altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sudoccidentali. Mari mossi o molto mossi. AGI