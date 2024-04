Maggio inizia col maltempo, migliora nel weekend

Tempo ancora asciutto in Italia ma ecco che una saccatura depressionaria si avvicina al Mediterraneo. Festa dei Lavoratori che vedrà condizioni meteo instabili o a tratti anche perturbate sulla Penisola, specie al Centro-Nord. Non mancheranno acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità. Tempo instabile anche nella seconda parte della settimana con clima più freddo e temperature in calo anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano pero' un miglioramento con l'arrivo del primo weekend di maggio. Ecco infatti che un promontorio anticiclonico potrebbe guadagnare terreno sul Mediterraneo centrale portando tempo stabile e temperature più consone al periodo.

Le previsioni di oggi

Al Nord - Al mattino isolati piovaschi sulle Alpi occidentali, velature in transito altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Liguria e Piemonte, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove.

Al centro - Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche velatura in transito specie sulle regioni Tirreniche. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse sulla Toscana; cieli irregolarmente nuvolosi altrove.

Al sud e sulle isole - Al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari; isolati piovaschi attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con ancora precipitazioni sulla Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo con piogge anche sulla Sicilia. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

Per domani

Al nord Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, variabilità asciutta al Nord-Est. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutto il settentrione. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi oltre i 1800-2200 metri.

Al centro. Tempo instabile o perturbato durante la giornata con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più intensi sulle regioni del versante tirrenico. In serata ancora residui fenomeni sparsi. Migliora nella notte con isolati fenomeni solo sulla Toscana e variabilità asciutta altrove.

Al sud e sulle isole. Al mattino piogge sparse sulle Isole Maggiori e sui settori tirrenici, asciutto con nuvolosità e schiarite sul resto del Sud. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più intensi sul versante tirrenico. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni. Peggiora la notte sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in generale diminuzione da Nord a Sud AGI