Meteo in miglioramento con l'arrivo del primo weekend di maggio

Tempo in miglioramento con l'arrivo del primo weekend di maggio ma il maltempo potrebbe avere altre carte da giocare. Correnti fresche e instabili scorrono sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo ancora instabili in Italia. Nelle prossime ore attesi ancora acquazzoni e temporali sparsi - si legge in una nota de Centro Metreo Italiano - specie sulle zone interne del Centro-Sud. Con l'arrivo del primo weekend di maggio comunque è atteso un generale miglioramento grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo centro-occidentale. Tempo più asciutto e anche temperature in rialzo con valori comunque in linea o al più poco al di sopra delle medie. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che comunque per la prossima settimana mostrano la possibilità di una nuova fase di maltempo. Ecco infatti che una saccatura depressionaria potrebbe raggiungere il Mediterraneo ed isolarsi come goccia fredda in quota, rinnovano condizioni meteo instabili con temporali per diversi giorni.

OGGI

AL NORD. Tempo stabile al mattino con nuvolosità e schiarite, locali fenomeni sulle Alpi centro-orientale con neve oltre i 1800-1900 metri. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini con neve oltre i 2000-2200 metri, più asciutto altrove. In serata locali sconfinamenti dalle Alpi verso le pianure. Migliora nella notte ma con ancora molte nubi.

AL CENTRO. Al mattino piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove e cieli sereni sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne ed in sconfinamento sul versante adriatico. In serata tempo in generale miglioramento con esaurimento dei fenomeni ma ancora qualche disturbo nuvoloso.

AL SUD E SULLE ISOLE. Al mattino nubi sparse con locali piogge sulla Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino con sconfinamenti sulle regioni adriatiche. Tempo in miglioramento dalla serata ma con ancora disturbi nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulla Sardegna ed in lieve calo sul resto d'Italia.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD. Al mattino molte nubi, specie al Nord-Est, ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo su Alpi e Appennini con locali sconfinamenti, ampi spazi soleggiati su Pianura Padana e Liguria. Neve sui settori alpini oltre i 2000-2200 metri. In serata e nottata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali piogge, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne, soleggiato sui settori costieri. In serata e nottata tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite. Al sud e sulle isole. Al mattino piogge possibili sui settori adriatici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in formazione lungo gli Appennini ma senza fenomeni di rilievo associati, per lo più soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo da nord a sud. AGI