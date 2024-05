Maggio inizia col bel tempo, ma da domani peggiora

Prima domenica del mese soleggiata quasi ovunque sull'Italia con temperature minime in aumento, ma è in arrivo una nuova perturbazione atlantica.

Prima domenica di maggio soleggiata quasi ovunque sull'Italia con temperature minime in aumento, venti deboli e cieli sereni. Solo qualche nuvola di passaggio in più al Nord, ma venti in totale attenuazione e cieli azzurri specie al Centro-Sud. Rovesci sono possibili solo sulle Alpi, specie nel pomeriggio sul settore occidentale, riferisce il sito ilMeteo.it.

Da domani, però, è in arrivo una nuova perturbazione atlantica con un peggioramento su Alpi e Prealpi e verso Liguria e Pianura Padana dalla sera. Martedì 7 potrebbe arrivare grandine al Nord e su parte del Centro e da mercoledì anche al Sud: si formerà un ciclone, quindi il tempo resterà instabile per buona parte della settimana, via via sempre più verso le regioni meridionali con un miglioramento altrove.

Le previsioni di oggi.

Al Nord: soleggiato salvo nubi di passaggio.

Al Centro: bel tempo.

Al Sud: bel tempo e più caldo.

Le previsioni di lunedì 6 maggio.

Al Nord: nubi in aumento con precipitazioni dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e Liguria.

Al Centro: bel tempo salvo nubi in aumento in Alta Toscana.

Al Sud: soleggiato e caldo. Tendenza: da martedi' perturbazione atlantica, prima al Centro-Nord poi da mercoledì anche al Sud. AGI