Al Nord e al Centro arrivano nuovi temporali

Sul resto della penisola le precipitazioni risulteranno più sporadiche in un contesto tuttavia più uggioso. Temperature di nuovo in calo. Al Sud torna il caldo nel weekend.

La situazione sinottica attuale vede la presenza di una zona di bassa pressione a ridosso delle Isole Britanniche. Questa permetterà un cedimento dell'alta pressione e l'ingresso di correnti umide specie sul nord Italia. Da attenzionare nelle prossime 24-48 ore in particolar modo i settori Alpini e Pedemontani settentrionali, dove gli accumuli pluviometrici potranno oltrepassare i 100 mm (con picchi di oltre 200 specie tra Piemonte e Lombardia). Sul resto della penisola le precipitazioni risulteranno più sporadiche in un contesto tuttavia più uggioso; alta pressione che nella seconda parte della settimana e in particolar modo nel weekend, spingerà a partire dalle regioni meridionali. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano queste ultime potranno vivere un vero e proprio anticipo d'estate con valori massimi fino a 32/34 gradi.

Previsioni del 15 maggio

Al NORD: Giornata perturbata con cieli nuvolosi e associati acquazzoni e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi. In serata insiste il maltempo con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, anche a carattere temporalesco al Nord-Est. Fenomeni più sporadici nella notte.

Al CENTRO: Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con sviluppo di acquazzoni e in locale sconfinamento sul versante adriatico, asciutto sugli altri settori con nuvolosità irregolare. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità in transito.

Al SUD E ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori aperture in Sardegna e settori adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Locali piogge nella notte tra Basilicata e Puglia meridionale. Temperature minime in lieve aumento sulle regioni centrali e stazionarie sul resto d'Italia, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori. AGI