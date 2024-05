Bandiere blu, le 485 spiagge al top. Liguria sul podio

Sono 14 le new entry. Il riconoscimento internazionale viene attribuito ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località marittime e agli approdi turistici che rispettano i 32 parametri di gestione sostenibile del territorio.

Assegnate le Bandiere blu, riconoscimento internazionale attribuito ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località marittime e agli approdi turistici che rispettano i 32 parametri di gestione sostenibile del territorio fissati. In Italia sono 14 le new entry, mentre 4 i lidi non riconfermati. Quest'anno sono in totale 485 le spiagge segnalate, 27 in più rispetto al 2023, cosi' suddivise: 236 località rivierasche (+10 sullo scorso anno), 81 approdi turistici, 236 Comuni, il tutto pari all'11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale.

I 14 nuovi ingressi sono quelli di:

Ortona in Abruzzo

Parghelia in Calabria

Cellole in Campania

Borgio Verezzi

Recco in Liguria

Porto Sant'Elpidio nelle Marche

Lecce, Manduria e Patù in Puglia;

Letojanni, Scicli e Taormina in Sicilia

Tenno e Vallelaghi in Trentino Alto Adige

Quattro i Comuni non riconfermati: Ameglia e Taggia, in Liguria; Margherita di Savoia, in Puglia, e Marciana Marina in Toscana.

Il primato resta alla Liguria

Anche quest'anno è della Liguria il primato nel numero di località con il riconoscimento di Bandiera blu assegnato dalla FEE Italia: sono 34, lo stesso numero di un anno fa visto che le due mancate conferme Ameglia e Taggia) sono compensare dalle due new entry Borgo Verezzi e Recco. Segue la Puglia, che sale a 24 Bandiere blu, registrando 3 nuovi Comuni e una uscita; seguono con 20 la Campania e la Calabria, entrambe con una new entry.

Quindi le Marche con 19 (una in più rispetto al 2023), mentre la Toscana scende a 18, avendo perso un Comune. A seguire c'è la Sardegna con la conferma delle sue 15 località, ed è affiancata dall'Abruzzo che registra un nuovo ingresso.

La Sicilia sale a 14 Bandiere blu grazie ai tre nuovi ingressi; il Trentino Alto Adige a 12 (+2). Non cresce ma neanche perde il Lazio, confermando le sue 10 Bandiere blu di un anno fa; in Emilia Romagna si è a quota 9, come pure in Veneto. Cinque conferme sia per la Basilicata che per il Piemonte; conferma di 3 Bandiere blu per la Lombardia, e di 2 per Friuli Venezia Giulia e Molise. AGI