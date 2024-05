Nuova perturbazione da oggi, allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna

Written by Redazione Ambiente

Ordinaria criticitàp er rischio idrogeologico / allerta gialla: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. AGI

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione: Emilia Romagna: Costa ferrarese Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

L'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Nord dell'Italia si farà sentire anche nella giornata di oggi, domenica. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per diverse zone di Veneto ed Emilia-Romagna e gialla per altre aree di queste due regioni e di Lombardia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

