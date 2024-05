Lunedì e martedì con forte maltempo

Written by Redazione Ambiente

Al mattino precipitazioni attese sulla Campania, tempo stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio stabilità diffusa con qualche addensamento specie sulle regioni Tirreniche, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la penisola. AGI

Al mattino attese piogge sparse, con fenomeni intensi tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio residue piogge sui settori Adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al mattino acquazzoni e temporali diffusi con cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio maltempo relegato ai settori alpini e alle regioni di nord-est, più asciutto altrove. In serata residue precipitazioni attese tra Trentino e Friuli, variabilità asciutta altrove.

Previsioni meteo per domani

Tempo asciutto al mattino su regioni Peninsulari del Sud e Sicilia, piogge sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio locali fenomeni anche sui settori interni dell'Appennino meridionale. Variabilità asciutta in serata e nottata salvo piogge sparse sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la Penisola.

Condizioni di tempo instabile durante la giornata sulle regioni del Centro con nuvolosità in transito associata a piogge sparse al mattino. Temporali possibili nel pomeriggio soprattutto sulle zone interne, maltempo anche in serata e nottata.

Nuvolosità in transito sulle regioni del Nord con piogge e acquazzoni sparsi prima sulla Romagna e poi in graduale estensione. Tra la sera e la notte maltempo che interessa tutti i settori con temporali anche intensi.

Previsioni meteo per oggi

Una circolazione depressionaria è attiva sui settori occidentali del continente. Una saccatura farà il suo ingresso nelle prossime ore sul Mediterraneo centrale determinando un peggioramento meteo soprattutto sulle regioni dell'Italia centro-settentrionale. Tra oggi e domani attese molte nuvole in transito associate a piogge e temporali, localmente anche intensi e a carattere di nubifragio a ridosso delle Alpi. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano secondo cui tutta la settimana sarà all'insegna dell’instabilità con possibilità di fenomeni pomeridiani nella seconda parte. Previsto anche un calo delle temperature su valori in media o anche poco al di sotto. Principali modelli che mostrano anche il transito di una piccola goccia fredda nell'ultimo weekend di maggio la quale potrebbe rinnovare condizioni di instabilità.

