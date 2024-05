Piogge e temporali al Centro-Nord, tempo stabile al Sud

Un vortice di bassa pressione porterà condizioni meteo instabili in Italia, specie al Centro-Nord, dove non mancheranno piogge e acquazzoni anche a carattere di temporale.

Un vortice di bassa pressione centrato sul Mare del Nord, ma con una circolazione depressionaria che interessa gran parte dell'Europa centro-occidentale e del Mediterraneo. Prossime ore con condizioni meteo instabili in Italia, specie al Centro-Nord, dove non mancheranno piogge e acquazzoni anche a carattere di temporale. Prossimi giorni con flusso umido che persisterà sulle regioni settentrionali portando molte nuvole in transito con piogge e acquazzoni diffusi, specie a ridosso delle Alpi. Tempo più stabile invece al Centro-Sud con nubi sparse e ampie schiarite. Confermato dagli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano il transito di una goccia d'aria fredda sul Mediterraneo centrale per il prossimo weekend che rinnoverà cosi' condizioni di instabilità un po' su tutta la Penisola portando piogge e temporali sparsi.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino nuvolosità e schiarite su tutte le regioni con dei piovaschi specie tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi. In serata e nella notte ancora instabilità con piogge sparse, piu' asciutto sulla Romagna.

Al Centro

Al mattino locali piovaschi sul versante tirrenico, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e locali temporali, piu' asciutto lungo il litorale tirrenico. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino locali piogge su Sardegna e settori tirrenici, tempo stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di rovesci o locali temporali, soleggiato tra Calabria e Sicilia. In serata torna la stabilità con ampie schiarite, salvo residue piogge sui settori tirrenici. Temperature minime in generale diminuzione su tutta la Penisola, massime in lieve rialzo al Centro-Nord e stazionarie al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse tra Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino, variabile altrove. Al pomeriggio attese ancora piogge diffuse ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ancora possibile qualche piovasco, migliora nella notte.

Al Centro

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio possibili isolati piovaschi tra Toscana ed Umbria, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità; nessuna variazione nella notte.

Al Sud e sulle Isole

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Temperature minime stabili o in rialzo al nord e sulla Sicilia, in lieve calo altrove; massime in generale aumento. AGI