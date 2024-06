Arriva il caldo africano

Una blanda saccatura depressionaria con aria più fresca in quota si muove sul Mediterraneo centrale e porta ancora condizioni meteo a tratti instabili in Italia con nuvolosità, acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi e Appennino settentrionale. Isolati fenomeni anche nelle zone interne del Centro-Sud. Nei prossimi giorni, pero', domina il cando: l'anticiclone di matrice africana porterà condizioni di tempo decisamente più stabile e temperature in aumento. Picco del caldo entro il weekend con valori sopra la media anche di 10 gradi, specie al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non mostrano però una lunga durata del caldo, sul finire del weekend l'aria più fresca potrebbe portare infatti un calo termico con temporali a partire dal Nord.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolati piovaschi tra Piemonte e Veneto. Al pomeriggio instabilita' in aumento con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. In serata e in nottata residue precipitazioni sui settori alpini e prealpini, poco nuvoloso altrove.

Al Centro

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio locali precipitazioni sui settori Appenninici, nessuna variazione altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL Sud e sulle Isole

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari, poco nuvoloso sulle Isole. Al pomeriggio nuvolosita' in aumento su tutti i settori, ancora sereno sulla Puglia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in calo e massime in generale rialzo.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile ma con molti addensamenti bassi, locali piogge sulle coste di Veneti e Friuli. Al pomeriggio piogge e temporali sulle Alpi centrali e orientali, asciutto altrove con cieli soleggiati in Pianura Padana. In serata e in nottata residue piogge al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo innocui addensamenti bassi sulla Toscana. Al pomeriggio rovesci e locali temporali in Appennino con locali sconfinamenti sul versante adriatico, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino locali piogge sulla Sicilia e qualche nube sulle regioni ioniche, cieli sereni altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia sulla Sicilia e zone interne tra Campania e Molise, sole prevalente altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia. AGI