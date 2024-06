Arriva il grande caldo al centro sud, al Nord temporali

Condizioni meteo stabili in Italia complice la presenza di un vasto campo d'alta pressione di matrice sub-tropicale. Tra oggi e domani le temperature potranno aumentare notevolmente con valori anche fino a +35 C sulle zone di pianura e vallive del centro-sud. Sui rilievi ancora possibili ancora qualche temporale a sviluppo pomeridiano specie sulle Alpi. Nel fine settimana - emerge dalle previsioni del Centro Meteo Italiano - i modelli matematici confermano il transito di un cavo d'onda di matrice atlantica che porterà acquazzoni e temporali sulle regioni settentrionali: una fase di maltempo che potrebbe perdurare anche tra lunedì e martedì con accumuli pluviometrici piuttosto importanti al nord. In questa fase, al Meridione, le temperature potrebbero aumentare notevolmente, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi sulla Liguria. Al pomeriggio locale instabilità lungo l'arco alpino con formazione di acquazzoni e temporali, soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, isolati fenomeni possibili al nord-est.

Al Centro Al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli pienamente soleggiati su tutti i settori. Non sono previsti cambiamenti nel corso della sera e delle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo stabile su tutte le regioni con cieli pienamente soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni ovunque. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino locali piogge al Nord-Est e sulle Alpi centro-occidentali, asciutto altrove con velature in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle Alpi e in sconfinamento verso le pianure. In serata ancora residui fenomeni e nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni.

Al Centro Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento sulla Toscana. Nuvolosità in aumento tra la serata e la notte su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Sud e Isole Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che nelle ore pomeridiane con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in deciso aumento invece sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime in generale aumento da Nord a Sud. AGI