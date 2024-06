Il caldo infiamma l'Italia ma nel weekend ci sarà un calo termico

Continuano a salire le temperature in Italia con il promontorio africano che si espande sul Mediterraneo centrale. Nei prossimi giorni, spiega il Centro Meteo Italiano, raggiungeremo l'apice con anomalie positive anche di 10-12 gradi sulle regioni del Centro-Sud. Non si escludono punte massime intorno ai +40 gradi su zone interne del Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Da venerdì primi temporali invece al Nord per il transito di un piccolo cavetto d'onda, fenomeni anche intensi specie a ridosso delle Alpi. Secondo il Centro Meteo Italiano per il prossimo weekend si conferma l'arrivo di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale la quale porrà fine all'ondata di caldo portando temporali e un generale calo termico. La prossima settimana che dovrebbe vedere condizioni meteo a tratti instabili e un po' di caldo sul finire ma senza particolari eccessi.

Ed ecco le previsioni per oggi:

Al Nord:

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in arrivo al Nord-Ovest con locali piogge sulle Alpi, ancora soleggiato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosita' medio-alta in transito su gran parte del Nord, con delle piogge al Nord-Ovest specie su Liguria e settori alpini.

Al Centro:

Tempo stabile al mattino con sole prevalente. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati con il transito di qualche velatura. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di velature.

Al Sud e sulle Isole:

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati e qualche addensamento nuvoloso sulla Sardegna. In serata e in nottata ancora tempo del tutto stabile con velature in arrivo anche su parte del Sud e ancora nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la Penisola. AGI