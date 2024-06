In arrivo una nuova ondata di caldo, fino a 10 gradi sopra la media

Ultimi giorni di giugno da ventilatore ed aria condizionata. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, è in arrivo un'ondata di caldo che colpirà il Paese nelle prossime ore. Al momento, la situazione sinottica vede ancora la presenza di una goccia fredda in quota che per la giornata di oggi, determinerà condizioni di maltempo e instabilità in Italia. Fenomeni intensi attesi in particolare sulle regioni del Triveneto e sull'arco Alpino; acquazzoni e temporali saranno ancora possibili in Appennino fin sulle regioni meridionali. Da domani, la goccia fredda si allontanerà progressivamente lasciando spazio all'alta pressione sub-tropicale. Verso il fine settimana, le temperature saliranno piuttosto rapidamente, con valori anche di 8-10 C al di sopra delle medie stagionali. Possibile cavo d'onda atteso in transito per i primi giorni di Luglio, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio.

Ecco le previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo ancora instabile con piogge sparse, variabilità asciutta al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità con temporali sparsi su Alpi e Appennino settentrionale e in locale sconfinamento sulle pianure. In serata tempo in miglioramento con residui fenomeni al Nord-Est.

Al Centro

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sui settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni e temporali anche intensi, specie in Appennino e in movimento sul versante adriatico. In serata residue piogge tra Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sulle coste di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali nelle zone interne e in spostamento sul versante adriatico. In serata residue precipitazioni sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo su tutta la Penisola.

Ecco le previsioni per domani

Al Nord

Al mattino Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio acquazzoni o temporali in sviluppo sulle Alpi centro-orientali, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al sud e Sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, salvo locali addensamenti bassi sui settori tirrenici. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in Appennino ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte ancora stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulla Sardegna e in lieve calo sul resto d'Italia, massime in generale rialzo su tutta la Penisola salvo una lieve flessione negativa sulle regioni ioniche. AGI