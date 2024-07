Aria più fresca sul Mediterraneo, temporali in arrivo

Il mese di luglio inizia con una vasta saccatura atlantica che dall'Europa lambisce anche il Mediterraneo centrale. Aria più fresca affluisce così anche sull'Italia portando un generale calo delle temperature su tutta la Penisola. Nei prossimi giorni attesi valori anche di qualche grado sotto la media, specie tra mercoledì e giovedì.

Passaggio instabile che interesserà invece prima le Regioni settentrionali, specie il Nord-Est, e poi il Centro-Sud. Fenomeni anche a carattere di temporale soprattutto su zone interne e lungo i settori del versante adriatico. Con l'arrivo del primo weekend di luglio gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano clima ancora gradevole e instabilita' soprattutto al Nord, piu' asciutto invece al Centro-Sud.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di piogge e temporali sparsi al Nord-Est, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento su tutti i settori con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi.

AL CENTRO

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Centro salvo isolati acquazzoni pomeridiani sui settori interni. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento e piogge in arrivo specie sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al Sud con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio, locali piogge possibili solo sulla Sardegna. In serata e nottata locali fenomeni in arrivo anche sui settori Peninsulari e localmente sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi rovesci sui rilievi alpini e sulle alte pianure del Triveneto, tempo invariato altrove. In serata ancora piogge e temporali sui settori alpini e prealpini, con nuvolosità in progressivo aumento.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Umbria, Marche e Abruzzo, velature in transito altrove. Al pomeriggio instabilità persistente tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sui settori peninsulari e sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ampi spazi di sereno altrove. In serata residue piogge tra Molise e Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo da nord a sud. AGI