Ancora pioggia e temporali, ma da domani torna il sereno

Sull'Europa l'asse della saccatura depressionaria si sposta verso i Balcani portando correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo instabili. Nelle prossime ore ancora piogge e temporali sparsi al Nord ma anche sulle zone interne del Centro-Sud. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che prevedono comunque per i prossimi giorni un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. Almeno fino al weekend avremo maggiore stabilità con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel primo fine settimana di luglio si prevede un nuovo aumento dell'instabilità al Nord con correnti umide in quota che porterebbero alla formazione di acquazzoni e temporali, soprattutto a ridosso delle Alpi.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, fenomeni più sporadici al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora instabilità con temporali soprattutto in Appennino e lungo l'arco alpino, con locali sconfinamenti. In serata e nella notte residua instabilità con piogge sparse, inizia a migliorare da ovest con ampie schiarite.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e locali temporali, specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento ma con ancora dei fenomeni residui.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti con locali piogge lungo il litorale tirrenico. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali sparsi, più asciutto con cieli soleggiati su Sardegna, Sicilia e settori adriatici. In serata tempo in miglioramento ma con residue piogge, specie tra Campania e Basilicata. Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti sparsi sui rilievi alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino addensamenti irregolari tra Molise e Puglia, sereno altrove. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove. Massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in calo al meridione. AGI