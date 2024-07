Torna l'alta pressione, estate avanti tutta

Temperature in aumento, nuovo ondata di caldo dunque per la prossima settimana.

Mentre la saccatura depressionaria si sposta verso i Balcani, un campo di alta pressione rimonta tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo in netto miglioramento in Italia nelle prossime ore, da segnalare solo isolati temporali pomeridiani sulle zone interne del Centro-Sud. Nel primo weekend di luglio ecco che un flusso di correnti umide lambirà le nostre regioni settentrionali riportando un aumento dell'instabilità con possibilità di acquazzoni e temporali anche intensi, specie a ridosso delle Alpi.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano sul finire della prima decade di luglio confermano l'espansione di un vasto anticiclone tra Mediterraneo ed Europa con clima tipicamente estivo su tutta la nostra Penisola. Temperature in aumento probabilmente su valori di diversi gradi al di sopra delle medie, nuovo ondata di caldo dunque per la prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti sparsi sui rilievi alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosita' su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti irregolari tra Molise e Puglia, sereno altrove. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove. Massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in calo al meridione.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati su tutte le regioni. Al pomeriggio addensamenti sparsi sui rilievi alpini e qualche nube anche al Nord-Ovest ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio poche variazioni con qualche nube in Appennino e soleggiato altrove. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosita' su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati e locali addensamenti sui settori appenninici. In serata si rinnovano condizioni di stabilita' diffusa con cieli sereni ovunque. Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale rialzo da Nord a Sud. AGI