Caldo sempre più intenso ma tornano anche gli acquazzoni al Centro

Alta pressione che nel corso del prossimo weekend si espanderà ulteriormente verso il Mediterraneo centrale portando tempo piuttosto stabile. Tra sabato e domenica sarà comunque possibile ancora qualche temporale di calore soprattutto su Alpi e Appennino. Temperature che sono comunque destinate ad aumentare ulteriormente da qui a fine mese quando il flusso caldo africano si farà sempre più intenso.

Previste anomalie di temperatura fino a 6-8 gradi con massime che non faticheranno a raggiungere i +40 gradi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano comunque qualche segnale di cambiamento per l'inizio di agosto. La distanza temporale è ancora elevata ma diversi modelli propongono l'arrivo di una saccatura sul Mediterraneo con qualche temporale in più e calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino tempo stabile con addensamenti irregolari sulle zone adiacenti alla Pianura Padana; isolati piovaschi attesi sul Veneto. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Alpini centro-occidentali e sull'Appennino settentrionale, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sull'Appennino tra Lazio, Toscana e Abruzzo; nessuna variazione altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio attese piogge e temporali sull'Appennino peninsulare, invariato altrove. In serata attesi nuovamente cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali fenomeni su Alpi e Appennino, più asciutto altrove. Tra la sera e la notte locali fenomeni anche verso le pianure specie al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati sulle regioni del Centro. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo; nessuna variazione altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve calo e massime in generale rialzo. AGI