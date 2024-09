Estate agli sgoccioli, in arrivo acquazzoni e temporali

Campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centrale in graduale cedimento e tempo che si fa via via più instabile sulla nostra penisola. È lo scenario disegnato dal Centro meteo italiano che per le prossime ore prevede acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-Sud. Nei prossimi giorni una vasta saccatura depressionaria si muoverà sull'Europa occidentale portando tra giovedì e venerdì una fase di maltempo anche sull'Italia, con precipitazioni diffuse e a tratti anche intense soprattutto al Nord e sui settori tirrenici. Nel fine settimana parziale miglioramento accompagnato da un aumento termico ma la prossima settimana potrebbe vedere fasi di maltempo autunnale con temperature in calo ovunque.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi sul Piemonte. Al pomeriggio instabilita' in aumento sui rilievi alpini e appenninici, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino stabilita' diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sui rilievi appenninici, velature in transito altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti con residue piogge in Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosita' irregolare al mattino sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia con precipitazioni sparse, piu' stabile tra Sardegna e Molise. Al pomeriggio instabilita' in aumento su Molise, Campania e Basilicata, asciutto ma con nuvolosita' alta in transito altrove. In serata condizioni di stabilita' prevalente con cieli poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione; massime in calo al centro-sud, stazionarie al settentrione.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino molta nuvolosita' in transito con piogge specie tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio instabilita' in aumento con temporali su Alpi e Appennino e con sconfinamenti sulla Pianura Padana. In serata e in nottata forte peggioramento al Nord-Ovest con temporali intensi e diffusi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne con locali sconfinamenti fin sulle coste sul versante adriatico. Migliora in serata, ma nella notte piogge in arrivo sui settori tirrenici

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piovaschi tra bassa Campania, Calabria e Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilita' in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne, specie delle regioni peninsulari. In serata tempo in miglioramento con schiarite. Piogge nella notte sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord e in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in generale diminuzione su tutta l'Italia. AGI