Giovedì nero al Nord e al Centro

Un passaggio temporalesco sta interessando l'Italia con acquazzoni e temporali anche intensi al Nord e sulle regioni tirreniche centrali. Nei prossimi giorni ci sarà invece un generale miglioramento meteo grazie a un piccolo promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo centrale. Il weekend inizierà con tempo asciutto e temperature in rialzo con valori sopra la media di qualche grado. Tra domenica e l'inizio della prossima settimana, pero', una circolazione depressionaria si muoverà sull'Europa centro-occidentale interessando anche il Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prima parte della prossima settimana confermano un peggioramento meteo accompagnato anche a un calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali specie sulle regioni di nord-ovest, piogge sparse altrove con molte nubi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni intense tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, tempo invariato altrove. In serata fenomeni intensi attesi su Trentino-Alto Adige e Triveneto, ancora coperto altrove con piogge diffuse.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio, variabile altrove. Al pomeriggio ancora maltempo con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata attese residue precipitazioni tra Toscana e Marche, migliora nella notte con nubi basse in formazione sulle regioni tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosita' irregolare in transito con piogge anche a carattere temporalesco sulle coste campane. Al pomeriggio attese precipitazioni tra Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in diminuzione al nord Italia e sulla Sardegna, in aumento al centro-sud. Massime in generale calo.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino molte nubi con associate piogge sparse, locali aperture al nord-ovest. Al pomeriggio residui acquazzoni o temporali sul Triveneto, ampie schiarite altrove con cieli soleggiati. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento in piu' sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo piu' soleggiati o con il transito di qualche velatura. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori con tempo asciutto e cieli per lo piu' soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese variazioni e si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi tra Puglia e Basilicata. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve aumento al nord e sulle isole maggiori e stazionarie o in lieve calo al centro-sud. AGI