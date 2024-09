Il maltempo colpisce Emilia Romagna e Marche

La presenza di una goccia fredda sul Mediterraneo, inserita in un corridoio di correnti fresche e instabili dai quadranti orientali, porta condizioni meteo instabili o perturbate in Italia. Le prossime ore saranno particolarmente critiche per l'Emilia Romagna, dove i principali modelli mostrano quantitativi di pioggia anche superiori ai 100-150 mm, precipitazioni intense e abbondanti anche sulle Marche.

Oltre all’instabilità troviamo temperature anche piuttosto fresche per il periodo con valori dai 2 a 4 gradi al di sotto delle medie. Con l'arrivo del terzo weekend di settembre gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano propongono un generale miglioramento del tempo con temperature in progressivo rialzo su valori piu' consoni al periodo. Attenzione pero' perché per l'ultima settimana di settembre non si esclude un ritorno del maltempo.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino molta nuvolosita' in transito con piogge e temporali specie tra Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia meridionale, asciutto altrove con schiarite sul Triveneto. Al pomeriggio non sono attese variazioni. In serata e in nottata ancora precipitazioni sulle stesse regioni con fenomeni anche in Liguria.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge da isolate a sparse, anche intense sulle Marche, piu' asciutto tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio instabilita' in aumento con acquazzoni e temporali sparsi. In serata e nella notte ancora instabilita' con piogge e temporali, specie sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi e ampie schiarite tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi sulle regioni peninsulari e sui settori orientali delle Isole. In serata tempo in miglioramento ma ancora residui fenomeni lungo i settori adriatici. Temperature minime stabili o in generale diminuzione salvo un lieve rialzo sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento ed in lieve calo sulla Sardegna.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza coperti con piogge sparse tra Liguria ed Emilia Romagna, qui piu' intense; poco nuvoloso tra Alpi e Prealpi. Al pomeriggio instabilita' in aumento sui rilievi; fenomeni intensi insistono sulla Romagna. In serata ancora precipitazioni sulla Romagna, variabilita' asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino piogge e acquazzoni sulle Marche, variabile altrove. Al pomeriggio instabilita' in aumento con precipitazioni sparse, piu' intense sui versanti Adriatici. In serata ancora piogge tra Marche e Abruzzo, migliora altrove con ampie aperture.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati piovaschi attesi in Campania. Al pomeriggio rovesci sparsi tra Campania, Molise e Puglia; qualche pioggia anche sulla Sicilia, tempo invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi; piu' coperto sulla Sicilia. Temperature minime stabili o in generale rialzo; massime in aumento al nord, stabili o in lieve calo al centro-sud. AGI