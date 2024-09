Italia ancora afflitta dal maltempo: dal Veneto a Salerno è emergenza

Non allenta la perturbazione che ha investito l'Italia nelle ultime ore. Nel pisano risultano dispersi un bambino di 5 anni e sua nonna. In Veneto il presidente Luca Zaia posta le foto dell'esondazione dei fiumi Avenale in centro a Castelfranco e del Muson ad Asolo, allagando case e scantinati.

Non allenta l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia nelle ultime ore. Nel pisano risultano dispersi un bambino di 5 anni e sua nonna. In Veneto il presidente Luca Zaia posta le foto dell'esondazione dei fiumi Avenale in centro a Castelfranco e del Muson ad Asolo, allagando case e scantinati e scrive "Oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco in corso; sono state attivate le squadre delle province di Vicenza, Padova, Treviso e della Città Metropolitana di Venezia oltre ai volontari ANA".

Ma per rendersi conto della situazione basta seguire i canali social dei Vigili del Fuoco che mostrano le squadre di intervento impegnate nell'aiuto alla popolazione.

Notte di temporali intensi in Friuli Venezia Giulia

Notte di piogge intense e temporali in Friuli Venezia Giulia a partire dalle 22 di ieri sera. L’Intensità delle piogge è quindi aumentata dalle 23.30 con l'ingresso del fronte atmosferico da ovest tanto che la convergenza tra venti di Scirocco, in arrivo dall'Adriatico e venti da Libeccio o da nord post-frontali, ha determinato la formazione di una linea temporalesca particolarmente attiva sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto e sulla laguna, producendo numerose fulminazioni. In seguito, il fronte ha continuato a muoversi verso est, interessando tutte le zone della regione, ma perdendo poi di intensità sulla pianura udinese.



Alle 5.30, il fronte ha abbandonato la regione, spostandosi in Slovenia e determinando solo la presenza di qualche residua pioggia locale sul territorio. Durante la giornata di oggi - precisa la Protezione civile - saranno ancora possibili rovesci o temporali sparsi che interesseranno in particolare la fascia orientale della regione. Sono attesi quindi cumulati di pioggia che durante tutto il corso della giornata dovrebbero risultare in genere abbondanti, moderati verso la costa, intensi sulle Prealpi Giulie. Nessuna segnalazione è giunta al numero verde della Sala Operativa Regionale. Nella nottata pervenute al Numero Unico di Emergenza 2 segnalazioni per allagamenti di abitazioni e per un crollo di un albero. Le segnalazioni sono pervenute da Trieste.

Nel padovano esondano i fiumi

Nel padovano esondati i fiumi Tergola e Piovego a Villa del Conte e il Valdura a Loreggia: evacuate 11 persone

Maltempo nel padovano

Bomba d'acqua a Salerno

Danni e disagi a Salerno e provincia a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto nella notte. Situazione più complicata a Sarno dove le abbondanti piogge hanno determinato, nella zona del centro storico, area pedemontana alle spalle della casa comunale, lo scivolamento a valle di detriti e fango. Per precauzione, alle 2, il Comune ha provveduto all'evacuazione di circa 40 persone residenti in via Mortaro e intersezioni.

"Le persone allontanate da casa - fa sapere il sindaco Francesco Squillante sui social - sono, in parte, ospitate nei locali della palestra della scuola Amendola. Altre hanno trovato sistemazione autonoma. Le famiglie sono supportate da personale della Croce rossa e Protezione civile". Intanto, "è stato attivato il Coc - aggiunge - e stiamo continuando a monitorare la situazione non solo di questa area, ma di diverse zone del territorio. Siamo sul posto con i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, tecnici comunali, Protezione civile, Croce rossa. Siamo in contatto con la Regione Campania, nelle prossime ore è prevista ancora pioggia su tutto il territorio". Per i veicoli provenienti dal centro cittadino, divieto di transito e accesso a via Michele Squitieri, via Mortaro e vico San Martino. La bomba d'acqua ha provocato allagamenti anche nel capoluogo di provincia campano, in particolare a Torrione.

La famiglia aveva cercato rifugio sul tetto dell'abitazione a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua. Alle ricerche dei vigili del fuoco, con sommozzatori e cinofili, partecipano anche soccorritori fluviali, dronisti e squadre ordinarie. Proseguono intanto nel Pisano gli interventi di soccorso per gli ingenti danni causati dal maltempo di ieri. AGI