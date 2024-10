Pioggia e freddo hanno le ore contate, nel weekend torna il sereno

Entra nel vivo sull'Italia una fase di maltempo con un vortice depressionario associato a una goccia d'aria fredda in quota. Nelle prossime ore sono previsti piogge e temporali anche intensi sulle regioni del centro-nord, e in serata il peggioramento meteo raggiungerà anche il sud. Atteso un calo delle temperature nei prossimi giorni con valori fino a 3-5 gradi sotto la media. Con l'arrivo del primo weekend di ottobre si prevede però un miglioramento, grazie a un promontorio anticiclonico in espansione verso il Mediterraneo centrale. L'anticiclone porterà tempo asciutto anche nella prima parte della prossima settimana. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano rilevano che il mese di ottobre - almeno la prima metà - mostrerà tratti tipicamente autunnali alternando perturbazioni atlantiche foriere di piogge e rimonte anticicloniche.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più intense sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, con piogge piu' abbondanti tra Emilia Romagna e Veneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con acquazzoni e temporali tra Romagna e Triveneto, neve sulle Alpi orientali in alta montagna.

Al Centro

Al mattino acquazzoni e temporali tra Toscana e Umbria, piogge sparse altrove. Al pomeriggio precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco ovunque, salvo sul medio versante Adriatico. In serata ancora piogge tra Lazio, Abruzzo e Marche, graduale miglioramento altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino forte maltempo sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove, al pomeriggio nuvolosità in aumento ovunque con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo al centro-sud e in calo al nord; massime in calo al centro-nord, e in aumento al Meridione.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri, più asciutto al nord-ovest. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, con dei fenomeni anche sulle Alpi occidentali. In serata insistono le piogge tra Emilia Romagna e Triveneto con neve sulle Alpi a quote medie, ampie schiarite al nord-ovest.

Al Centro

Al mattino molte nubi sul versante tirrenico con locali piogge tra Toscana, Umbria e Alto Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi. In serata ancora tempo instabile con nubi sparse e schiarite e locali piogge associate.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, locali piogge sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge nella notte sui settori tirrenici. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta l'Italia. AGI