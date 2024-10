Ancora tempo bello su tutta l'Italia (almeno fino a mercoledì)

Fra due giorni in arrivo correnti umide con nuvolosità in transito ed anche piogge al Centro-Nord, più intense al Nord-Ovest.

Nel corso del weekend, un promontorio anticiclonico è rimontato sul Mediterraneo e persisterà anche in questi primi giorni della settimana. Tempo dunque asciutto e con cieli soleggiati tra oggi e domani su tutta la Penisola, con la possibilità di qualche acquazzone solo sulle Alpi occidentali. Non mancheranno comunque nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure soprattutto al Nord durante le ore più fredde della giornata. Temperature in aumento su valori anche di qualche grado sopra le medie del periodo. Ma da mercoledì arrivano correnti umide con nuvolosità in transito ed anche piogge al Centro-Nord, più intense al Nord-Ovest. Perturbazione atlantica poi in arrivo nella seconda parte della settimana con maltempo diffuso e temperature di nuovo in diminuzione.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD

Molte nuvole in transito nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma con tempo per lo più asciutto, deboli piogge solo sulla Liguria. In serata e in nottata ancora molta nuvolosità, anche bassa su coste e pianure, ma con tempo asciutto.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento in transito in serata e nottata ma sempre con tempo stabile.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni meridionali con cieli per lo più sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata qualche addensamento in transito ma sempre con tempo asciutto ovunque. Temperature minime senza variazioni, massime in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali aperture sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna; peggiora nella notte con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli del tutto soleggiati al mattino. Al pomeriggio poche variazioni con velature in transito sulla Sardegna. In serata e in nottata tempo in prevalenza stabile salvo precipitazioni sparse attese sulla Sardegna. Temperature minime senza variazioni, massime in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud. AGI