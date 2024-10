Stop all''ottobrata', in arrivo pioggia e temporali sull'Italia

Situazione sinottica che vede la presenza di un promontorio d'alta pressione ergersi dal bacino Mediterraneo fin verso l'Italia, con valori di pressione fino a 1020 hPa. Nel corso delle prossime ore una saccatura atlantica si spingerà fino a raggiungere il nord Italia portando piogge e temporali.

Successivamente una perturbazione affonderà dalla giornata di venerdì raggiungendo l'Italia e guastando il tempo meteorologico nel corso del fine settimana. Calo delle temperature e precipitazioni sparse saranno protagoniste in questo fine settimana di metà ottobre. Possibile momentanea rimonta dell'alta pressione a seguire.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord. Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali aperture sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna; peggiora nella notte con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali.

Al Centro. Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle isole. Cieli del tutto soleggiati al mattino. Al pomeriggio poche variazioni con velature in transito sulla Sardegna. In serata e in nottata tempo in prevalenza stabile salvo precipitazioni sparse attese sulla Sardegna. Temperature minime senza variazioni, massime in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord. Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto su Romagna e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte precipitazioni in estensione anche al Nord-Est.

Al Centro. Al mattino cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi con locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sul resto del Centro, ancora asciutto tra Basso Lazio e Abruzzo. In serata e in nottata tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni.

Al Sud e sulle isole. Al mattino piogge sparse sulla Sardegna, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo ancora per lo piu' asciutto. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge in arrivo tra Campania, Molise e Puglia centro-settentrionale, ancora asciutto altrove. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in aumento al Sud e sulla Sicilia. AGI