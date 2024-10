Il viaggio di Re Carlo rovinato dalle polemiche

Alcuni leader speravano che il sovrano potesse usare il suo discorso al Chogm di Samoa come un'opportunità per scusarsi del passato coloniale della Gran Bretagna.

Re Carlo, impegnato in un viaggio di stato in Oceania, ha riconosciuto “aspetti dolorosi” del passato della Gran Bretagna, evitando però di affrontare direttamente il tema del risarcimento per la schiavitù durante il vertice dei leader del Commonwealth, affermando che “nessuno di noi può cambiare il passato, ma possiamo impegnarci... a imparare la lezione”.

Carlo ha parlato ai leader che rappresentano 56 nazioni del Commonwealth in occasione della riunione dei capi di governo del Commonwealth (Chogm) nella nazione pacifica di Samoa, partecipando per la prima volta al vertice da quando è salito al trono. Nel suo discorso, il re ha affrontato anche la crisi climatica, le sfide dello sviluppo e ha reso omaggio alla Regina Elisabetta.

Alcuni leader presenti al Chogm speravano che Carlo potesse usare il suo discorso come un'opportunità per presentare le proprie scuse per il passato coloniale della Gran Bretagna e che il vertice di quest'anno si impegnasse a discutere sul tema della giustizia riparatrice. Carlo è sembrato riconoscere le preoccupazioni dei leader, ma non ha affrontato direttamente la questione.



“Ascoltando le persone in tutto il Commonwealth mi rendo conto di come gli aspetti più dolorosi del nostro passato continuino a risuonare. È quindi fondamentale comprendere la nostra storia per guidarci a fare le scelte giuste in futuro”, ha dichiarato.

“Dove esistono disuguaglianze... dobbiamo trovare i modi e il linguaggio giusti per affrontarle. Mentre guardiamo al mondo e consideriamo le sue numerose sfide profondamente preoccupanti, scegliamo, all'interno della nostra famiglia del Commonwealth, il linguaggio della comunità e del rispetto e rifiutiamo il linguaggio della divisione”. Alcune nazioni africane e caraibiche hanno chiesto alla Gran Bretagna - e ad altre potenze europee - di pagare un risarcimento finanziario per la schiavitù. Il primo ministro delle Bahamas Philip Davis ha dichiarato all'AFP che un dibattito sul passato è fondamentale.

“La giustizia riparatoria non è una conversazione facile, ma è importante”, ha detto Davis. “Gli orrori della schiavitù hanno lasciato una ferita profonda e generazionale nelle nostre comunità, e la lotta per la giustizia e la giustizia riparatoria è tutt'altro che finita”.

Giovedì scorso, il primo ministro britannico Keir Starmer è sembrato aprire la porta a riparazioni non finanziarie per il ruolo del Regno Unito nella schiavitù transatlantica, mentre subiva le pressioni dei leader del Commonwealth per impegnarsi in una conversazione “significativa, veritiera e rispettosa” sul passato della Gran Bretagna.

Mentre Starmer ha escluso di pagare riparazioni o di scusarsi per il ruolo del Regno Unito nella tratta transatlantica degli schiavi, una fonte di Downing Street ha indicato che il Regno Unito potrebbe sostenere alcune forme di giustizia riparatoria, come la ristrutturazione delle istituzionifinanziarie e la riduzione del debito. Hanno anche ammesso che un qualche riferimento alle riparazioni sarà probabilmente incluso nel comunicato di fine vertice. Rispondendo alla decisione di Starmer di discutere di riparazioni “non finanziarie”, il primo ministro di Saint Vincent e Grenadine (SVG), Ralph Gonsalves - che è stato uno dei leader fondatori dell'attuale comitato per le riparazioni - ha sottolineato l'importanza di un piano di giustizia riparativa che affronti il duraturo impatto psicologico e socioeconomico della schiavitù.

Sostenendo che gli inglesi hanno commesso un genocidio e hanno traumatizzato sia gli indigeni che gli africani schiavizzati nella SVG, ha aggiunto che mentre gli schiavisti sono stati risarciti con milioni di euro al momento dell'abolizione, nulla è stato dato a coloro che sono stati schiavizzati e oppressi.

Anche Patricia Scotland, segretario generale uscente del Commonwealth, nel suo discorso di apertura del vertice, ha accennato alle preoccupazioni legate all'eredità coloniale, affermando: “Per 75 anni, abbiamo dimostrato una capacità senza pari di confondere la dolorosa storia che ci ha uniti e di sederci insieme come pari”.

Davis ha detto che la richiesta di risarcimento “non riguarda semplicemente una compensazione finanziaria; si tratta di riconoscere l'impatto duraturo di secoli di sfruttamento e di garantire che l'eredità della schiavitù sia affrontata con onestà e integrità”.

Joshua Setipa del Lesotho, uno dei tre candidati alla carica di prossimo segretario generale del Commonwealth, ha detto che la riparazione potrebbe includere forme di pagamento non tradizionali, come il finanziamento del clima. AGI