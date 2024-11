Meloni: "Rafforzeremo il nostro legame". Netanyahu: "Grande ritorno". Zelensky: "Gli Usa saranno forti". Starmer: "Vittoria storica"

"Cari Donald e Melania Trump, congratulazioni per il più grande ritorno della storia! Il vostro storico ritorno alla Casa Bianca offre un nuovo inizio per l'America e un potente rinnovato impegno alla grande alleanza tra Israele e America. Questa è una grande vittoria!In vera amicizia, vostri Benjamin e Sara Netanyahu", scrive il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer si è congratulato con Trump "per la sua storica vittoria elettorale. Non vedo l'ora di lavorare con lei negli anni a venire. Come alleati più stretti, siamo fianco a fianco in difesa dei nostri valori condivisi di libertà, democrazia e impresa. Dalla crescita e sicurezza all'innovazione e tecnologia, so che la speciale relazione tra Regno Unito e Stati Uniti continuerà a prosperare su entrambe le sponde dell'Atlantico per gli anni a venire".

Zelensky: "Gli usa saranno forti"

"Congratulazioni a @realDonaldTrump per la sua impressionante vittoria elettorale!", scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter. "Ricordo il nostro grande incontro con il presidente Trump a settembre, quando abbiamo discusso in dettaglio del partenariato strategico tra Ucraina e Stati Uniti, del Piano Vittoria e dei modi per porre fine all'aggressione russa contro l'Ucraina". "Apprezzo l'impegno del Presidente Trump per l'approccio 'pace attraverso la forza' negli affari globali. Questo è esattamente il principio che può praticamente avvicinare la pace giusta in Ucraina. Spero che lo metteremo in pratica insieme. Ci aspettiamo un'era di Stati Uniti d'America forti sotto la leadership decisa del Presidente Trump. Facciamo affidamento sul continuo e forte sostegno bipartisan per l'Ucraina negli Stati Uniti. Siamo interessati a sviluppare una cooperazione politica ed economica reciprocamente vantaggiosa che porterà benefici a entrambe le nostre nazioni. L'Ucraina, in quanto una delle più forti potenze militari d'Europa, si impegna a garantire pace e sicurezza a lungo termine in Europa e nella comunità transatlantica con il supporto dei nostri alleati. Non vedo l'ora di congratularmi personalmente con il Presidente Trump e di discutere di come rafforzare la partnership strategica dell'Ucraina con gli Stati Uniti".

Modi si congratula con il suo "amico" Trump

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha offerto le sue "sentite congratulazioni" al suo amico" Donald Trump per la sua "storica vittoria elettorale". "Non vedo l'ora di rinnovare la nostra collaborazione per rafforzare ulteriormente il (...) partenariato globale e strategico" tra India e Stati Uniti, ha dichiarato Modi sul social network X.

Hamas, ora finisca il cieco sostegno a Israele

Un funzionario di Hamas ha detto all'AFP che con l'elezione di Trump alla Casa Bianca il "cieco sostegno" degli Stati Uniti a Israele deve "finire". "Questo cieco sostegno all'entità sionista deve finire, perché va a scapito del futuro del nostro popolo così come della sicurezza e della stabilità della regione", ha affermato Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas.

Katz, Usa e Israele resteranno saldi contro l'Iran

Il ministro degli Esteri israeliano neonominato alla Difesa Israel Katz si è ha affermato che l'alleanza del suo Paese con gli Stati Uniti resterà salda contro l'Iran, loro acerrimo nemico. "Congratulazioni al presidente eletto @realDonald Trump per la sua storica vittoria. Insieme, rafforzeremo l'alleanza tra Stati Uniti e Israele, riporteremo indietro gli ostaggi e resteremo fermi per sconfiggere l'asse del male guidato dall'Iran", ha scritto Katz su X. AGI