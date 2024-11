Tempo stabile, ma si avvicina un calo delle temperature

Il secondo weekend di novembre vedrà l'avvicinamento di una 'goccia fredda' all'Italia, con un possibile calo termico a seguire. Il campo di alta pressione in questa seconda parte della settimana sta gradualmente spostando i suoi massimi verso il mare del Nord e la Scandinavia. Il Mediterraneo è lasciato parzialmente scoperto ma le condizioni meteo in Italia restano ancora per lo più stabili. Qualche pioggia sparsa è attesa sulle isole maggiori, e le temperature, nel complesso, si sono riportate intorno alle medie del periodo. Con l'arrivo del prossimo weekend, invece, una goccia fredda si avvicinerà dai Balcani al Mediterraneo centrale: secondo diversi modelli, però, l'Italia resterà ai margini e non vedrà un vero e proprio peggioramento meteo. Diverso il discorso in vista della meta' di novembre con gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano ancora una possibile svolta fredda e instabile. È ancora presto per i dettagli ma la meta' del mese potrebbe portare le prime nevicate a quote medio-basse.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali ma con nebbie e nubi basse su pianura Padana e coste adriatiche, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio sole prevalente e qualche addensamento sparso, in serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora nebbie o nubi basse lungo la pianura Padana.

Al Centro

Condizioni di tempo asciutto al mattino, da segnalare solo qualche foschia sulle zone interne e qualche nube bassa sulle coste adriatiche. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sul Lazio, tempo invariato altrove. In serata tempo ancora asciutto con qualche velatura in transito e nubi basse lungo le coste adriatiche.

Al Sud e sulle Isole

Giornata all'insegna del tempo asciutto al Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata maggiori addensamenti attesi sulla Sicilia, nessuna variazione sugli altri settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse su pianura Padana e coste adriatiche. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con locali piogge in arrivo sulla Liguria.

Al Centro

Al mattino locali piogge sulle coste toscane, asciutto altrove con foschie nelle zone interne e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nella notte nuvolosità in aumento con locali piogge sull'alta Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile sulle regioni peninsulari con sole e addensamenti bassi, piogge invece su Sicilia e Sardegna sud-orientale. Al pomeriggio ancora piogge sulle isole maggiori e soleggiato altrove. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità e schiarite e locali piogge sulle isole maggiori. Temperature minime in calo al nord e stabili o in lieve rialzo al centro-sud, massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola. AGI