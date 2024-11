Schlein, "la vittoria di Trump è una brutta notizia per l'Ue e l'Italia"

Per la segretaria dem "chi oggi festeggia Trump per ragioni di bandiera smetterà presto quando gli effetti di una nuova politica protezionistica colpiranno imprese e lavoratori in Europa e qui nel nostro Paese".

"La vittoria di Trump negli Stati Uniti è una brutta notizia per l'Europa ed è un brutta notizia per l'Italia. Non solo perché anche in questi ultimi giorni ha dichiarato la sua ostilità verso l'Unione Europea, ma anche per quello che ne conseguirà in termini di politiche economiche". Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein, commentando a Terni la vittoria del tycoon alle elezioni americane. "Chi oggi festeggia Trump per ragioni di bandiera - aggiunge l'esponente dem - smetterà presto quando gli effetti di una nuova politica protezionistica colpiranno imprese e lavoratori in Europa e qui nel nostro Paese. Prima che questo accada occorre uno slancio forte dell'Unione Europea".

"Chi ha vinto negli Usa - ricorda Schlein - nega l'emergenza climatica che sta colpendo duramente l'Europa. Noi non ci riconosceremo mai in una idea di società in cui i miliardari che ieri festeggiavano chiusi in una stanza con Trump si ergono a paladini del ceto medio che si è impoverito dato che loro stessi hanno sfruttato i lavoratori per arricchirsi con un modello economico sbagliato, da cambiare, e usando il loro potere mediatico ed economico per fare promesse che non saranno in grado di mantenere, come stiamo vedendo anche in Italia".

"In Europa contribuiremo alla riflessione che oggi serve, per una vera politica industriale europea, per guidare una transizione ecologica visto che da oggi si potrà contare meno su altri alleati internazionali in questa importante sfida che è una responsabilità nei confronti delle prossime generazioni. E anche dal punto di vista geopolitico l'Europa è chiamata a puntare in maniera maggiore sulla propria autonomia strategica, per contribuire a far finire i conflitti che stanno colpendo duramente i più fragili e che preoccupano tutti". AGI