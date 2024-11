Temperature in calo e instabilità, il maltempo sta arrivando

Possibile maltempo in arrivo sull'Italia e calo delle temperature. La seconda decade di novembre, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, porterà un maggiore dinamismo. Alta pressione ancora presente tra Atlantico e settori occidentali del continente mentre diverse gocce fredde provano a muoversi da est verso ovest, anche sul Mediterraneo. I prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni meteo instabili soprattutto sulle Isole Maggiori ove non mancheranno piogge e temporali a tratti anche intensi. Fenomeni in arrivo anche al Nord-Ovest con neve che su Alpi occidentali e basso Piemonte potrebbe spingersi fin verso i 600-700 metri.

Sul fronte delle temperature avremo una settimana con valori altalenanti ma comunque non troppo distanti dalle medie del periodo. Secondo gli ultimi aggiornamento del Centro Meteo Italiano dal prossimo weekend avremo una discesa di aria polare verso Europa e Mediterraneo con maltempo diffuso, al momento comunque solo una tendenza da confermare.

Ecco le previsioni per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, ma anche nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Cieli per lo più soleggiati nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo con ancora cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Al Sud e Sulle Isole

Precipitazioni sparse sulle Isole Maggiori nel corso delle ore diurne, sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari. In serata piogge che insistono sulla Sicilia con cieli coperti; nella notte anche su Sardegna e Calabria, tempo invariato altrove. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Le previsioni per domani

Al Nord

Al mattino tempo instabile al Nord-Ovest con piogge ed acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi fin verso i 700-900 metri, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio residui fenomeni sulle Alpi occidentali, ampie schiarite al Nord-Est. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli per lo piu' soleggiati. In serata e in nottata nuvolosità in aumento soprattutto sui settori tirrenici ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino attese piogge e temporali sparsi sulle Isole Maggiori e locali fenomeni sulla Calabria meridionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sulle Isole e piogge anche sulle regioni ioniche, invariato altrove. In serata e nella notte residue piogge su Sardegna e Sicilia, nuvolosità in aumento sulle altre regioni con locali fenomeni. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e stabili o in diminuzione al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola. AGI