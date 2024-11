Goccia fredda sull'Adriatico, piogge e temporali in arrivo

Una goccia fredda si muoverà nella giornata di domani lungo l'Adriatico portando un rapido peggioramento delle condizioni meteo. Passaggio instabile che interesserà soprattutto i settori orientali e le regioni meridionali con piogge e temporali sparsi. Non mancherà anche un po' di neve specie sull'Appennino centrale fino ai 1100-1400 metri. A seguire tempo in miglioramento in vista del prossimo weekend grazie a un promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo più asciutte tra sabato e domenica con temperature comunque in linea con le medie del periodo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano poi per la prossima settimana una discesa di aria fredda di estrazione polare verso l'Europa. Presto per i dettagli ma non si esclude il primo vero peggioramento di stampo invernale per l'Italia.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori alpini, ancora soleggiato sul resto del Nord. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento su tutto il settentrione con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Centro

Al mattino nuvolosità in transito tra Lazio e Abruzzo con delle piogge sul basso Lazio, sole prevalente altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse sui settori meridionali di Lazio e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 2000 metri, soleggiato sugli altri settori. In serata tempo asciutto su tutto il Centro con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle isole

Al mattino nuvolosità sulle regioni peninsulari con piogge tra Campania e Basilicata, sole prevalente su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge ed acquazzoni sparsi, ancora bel tempo sulle Isole. In serata insiste il maltempo sulle regioni peninsulari e più asciutto su Sardegna e Sicilia. Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale diminuzione salvo un lieve rialzo sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile con nuvolosità a tratti compatta specie sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio attesi isolati rovesci sulla Romagna, ampi spazi di sereno altrove. In serata e in nottata tempo del tutto asciutto con cieli del tutto sereni.

Al Centro

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità e schiarite, deboli piogge sulle Marche. Al pomeriggio attese precipitazioni sparse sulle regioni Adriatiche con neve a quote medie. In serata e in nottata tempo in miglioramento ovunque con schiarite.

Al Sud e sulle isole

Al mattino tempo stabile salvo locali piogge su Puglia e Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Puglia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata e in nottata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni a partire dai settori Peninsulari.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo da nord a sud. AGI