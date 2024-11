Freddo e neve, ma migliora nel weekend

Aria artica in discesa sull'Europa con calo termico e neve anche in Italia, ma è previsto un netto miglioramento dal weekend. Una massa d'aria di estrazione artica sta spazzando l'Europa, pilotata da una profonda struttura depressionaria centrata sul mar Baltico: condizioni meteo in peggioramento nei prossimi giorni in Italia, che sarà attraversata da due fronti freddi.

Tra giovedì e venerdì è previsto il calo termico più importante su tutta la Penisola, con valori che scenderanno anche di 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Attesa neve localmente anche abbondante sulle Alpi, specie nei settori di confine, e fiocchi che potranno cadere anche a bassa quota soprattutto al nord-ovest. A seguire, maltempo verso il centro-sud e qualche nevicata a quote medie lungo l'Appennino.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il weekend confermano un netto miglioramento grazie all'espansione dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale.

revisioni meteo per oggi

AL NORD - Al mattino residui fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1200-1300 metri, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio attese ampie schiarite, locali fenomeni su Alpi occidentali e Appennino romagnolo. In serata non sono attese variazioni, neve fin verso i 700-800 metri sulle Alpi occidentali e sui 1100-1300 in Appennino.

AL CENTRO - Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sulle regioni del versante tirrenico, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in sconfinamento anche sul versante adriatico. In serata ancora precipitazioni tra Umbria, Marche e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1400-1700 metri, più asciutto nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE - Si al mattino che al pomeriggio attese piogge e temporali sulle regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia orientale, più asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nella notte ancora instabilità sulle regioni ioniche e la Sicilia con piogge e acquazzoni, migliora su Sardegna e Campania. Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutta la Penisola, salvo una lieve flessione al nord nei valori minimi.

Previsioni meteo per domani

AL NORD - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie sui rilievi alpini. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle Alpi occidentali a quote di montagna e sui settori prealpini piemontesi a quote collinari, nuvolosità irregolare altrove. In serata piogge sparse tra Piemonte, Emilia Romagna, Alpi e Prealpi, neve dai 400-1000 metri. Fenomeni in esaurimento nella notte.

AL CENTRO - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento tra Toscana e Umbria con piogge sparse. In serata tempo in deciso peggioramento con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sull'alta Toscana, nessuna variazione nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolati piovaschi sulla Sicilia occidentale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento. Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud. AGI