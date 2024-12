Aria polare e maltempo per il weekend dell'Immacolata

Farà freddo in questo fine settimana. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l'Italia si trova in queste ore in una fase di stabilità grazie all'espansione verso est di un robusto campo di alta pressione posizionato tra Atlantico e Penisola Iberica. Ma un peggioramento di stampo invernale è alle porte.

Già nella seconda metà della giornata di sabato ecco che il maltempo raggiungerà la nostra Penisola con piogge e temporali a tratti anche intensi. Neve in arrivo sulle Alpi e sull'Appennino, specie centro-settentrionale, localmente anche abbondante. Vortice depressionario attivo sul Mediterraneo centrale proprio nel giorno dell'Immacolata che sarà così all'insegna del tempo instabile o perturbato su molte regioni.

Clima via via più freddo con l'afflusso di aria polare che porterà le temperature a scendere di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Gli aggiornamenti del Cmi mostrano una circolazione fredda e instabile attiva anche all'inizio della prossima settimana, poi vortice polare che potrebbe andare verso un ricompattamento.

Previsioni meteo per oggi

- Al Nord:

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni sulle Alpi di confine. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo piu' soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Nebbie e nubi basse nella notte su Liguria e Pianura Padana.

- Al Centro:

Al mattino tempo stabile con nuvolosita' alternata a schiarite. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con molti addensamenti sul versante tirrenico. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosita' alternata a schiarite.

- Al Sud e sulle Isole:

Al mattino locali piogge sui settori ionici, variabilita' asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con deboli piogge possibili anche sulla Sardegna. In serata e in nottata tempo per lo piu' asciutto su tutte le regioni con nuvolosita' alternata a schiarite. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

- Al Nord:

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi e nubi basse tra Liguria e Pianura Padana. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse e neve a quote medie sui rilievi. In serata e nella notte tempo in generale peggioramento con piogge e temporali sparsi e neve fino a quote collinari.

- Al Centro:

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosita' in lieve aumento con qualche pioggia sulla Toscana. Tra la serata e la notte atteso intenso peggioramento con piogge sparse su tutte le regioni e temporali anche intensi sul versante tirrenico, neve in Appennino oltre i 1400-1700 metri.

- Al Sud e sulle Isole:

Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna, invariato altrove. In serata e in nottata nuvolosita' in generale aumento con piogge e temporali sulla Campania e sulle Isole Maggiori, neve fino ai 1200-1400 metri sui rilievi della Sardegna. Temperature minime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Centro.

Previsioni meteo per domenica

- Al Nord:

Molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni del Nord con precipitazioni diffuse sia al mattino che al pomeriggio, specie su Emilia Romagna e Triveneto. Neve fino a 300-600 metri. In serata e nottata ancora fenomeni diffusi con neve fino a 200-400 metri.

- Al Centro:

Tempo instabile al mattino sulle regioni del Centro con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1200-1500 metri sui rilievi. Tra pomeriggio e sera ancora instabilita' con fenomeni possibili su tutti i settori.

- Al Sud e sulle Isole:

Tempo instabile o perturbato al mattino sulle regioni del Sud, specie settori Peninsulari e Sardegna, con piogge e temporali anche intensi. Tra pomeriggio e sera ancora precipitazioni specie sui settori tirrenici, variabilita' asciutta altrove. Temperature minime in rialzo e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola. AGI