Torna il maltempo e nel weekend crollano le temperature

Condizioni di tempo più asciutto nelle prossime ore in Italia grazie all'allontanamento verso la Penisola Iberica della circolazione depressionaria. Residue piogge saranno possibili comunque sulle regioni del Sud Italia. Tra venerdì e sabato però ecco un nuovo impulso instabile che dovrebbe portare un rapido peggioramento del tempo a partire dai settori occidentali della Penisola.

Il tutto sarà accompagnato da un rialzo delle temperature seguito poi da un calo nel corso del weekend. Valori che nel complesso oscilleranno comunque attorno alle medie del periodo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano invece la rimonta di un robusto anticiclone nel corso della prossima settimana con tempo più stabile e temperature sopra media. Possibile cedimento proprio con l'arrivo del Natale ma la distanza temporale è ancora troppo elevata.

Previsioni meteo per oggi

Al nord. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio qualche nube di passaggio ma ancora tempo asciutto. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, ma anche nebbie e foschie in Pianura Padana.

Al centro. Al mattino tempo per lo più stabile con nuvolosità alternata a schiarite, salvo possibili piovaschi sui settori costieri sia tirrenici che adriatici. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, non esclusi residui piovaschi sulle coste.

Al sud e sulle isole. Al mattino locali piovaschi lungo i settori tirrenici e possibili anche su coste tra Molise e Puglia settentrionale, soleggiato altrove. Al pomeriggio poche variazioni con dei maggiori disturbi nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo locali piovaschi sui settori costieri. Possibili isolate piogge nella notte sulle Isole Maggiori. Temperature minime stabili o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domani

Al nord. Al mattino tempo stabile con banchi di nebbia estesi lungo la Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con visibilità ridotta lungo la Pianura Padana.

Al centro. Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiori addensamenti lungo le regioni Adriatiche. Al pomeriggio attese anche velature in transito sul Lazio. In serata e in nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, cieli coperti sulla Sardegna con deboli piogge sparse. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con precipitazioni sulla Sicilia. In serata cieli coperti su tutti i settori con piogge sulle Isole Maggiori; fenomeni temporaleschi sulla Sardegna nella notte. Temperature minime in generale diminuzione; massime in lieve calo al nord, stabili o in aumento al centro-sud. AGI