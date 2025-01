Nel weekend irruzione artica con pioggia e neve a bassa quota

Un promontorio anticiclonico si estende dal basso Atlantico al Mediterraneo occidentale, mentre una depressione con aria fredda si sposta sul Mar Baltico, interessando l'Europa centro-orientale. Nella giornata di oggi, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il tempo sarà stabile e mite in Italia, con cieli nuvolosi in alcune aree e temperature sopra la media al Centro-Sud. Nel weekend, un impulso di aria fredda porterà un peggioramento invernale con piogge e temporali al Centro-Sud, neve a bassa quota sull'Appennino centro-meridionale e un calo termico significativo.

Gli ultimi aggiornamenti del Cmi, ipotizzano per l'inizio della prossima settimana l'arrivo di neve a bassa quota sul versante adriatico, mentre intorno a metà mese si prevede il rinforzo di un'ampia area di alta pressione tra Atlantico ed Europa centro-occidentale, con l'Italia ai margini e possibile afflusso di correnti fredde orientali.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi:

- Al Nord:

Tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali ma con molte nuvole in transito. Poche variazioni nel pomeriggio salvo deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1300-1600 metri. In serata e nottata ancora deboli fenomeni sulle Alpi con neve fin sotto i 1000 metri, pioviggini sulla Romagna.

- Al Centro:

Tempo per lo piu' asciutto sulle regioni del Centro nel corso della giornata ma con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, pioviggini non escluse a ridosso dei rilievi. In serata e nottata deboli piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, piu' asciutto ma con molte nuvole altrove.

- Al Sud e Sulle Isole: Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata al Sud ma con tempo per lo piu' asciutto sia al mattino che al pomeriggio, salvo pioviggini sui rilievi di Campania e Calabria. Ancora tempo asciutto in serata e nottata, locali piogge sulla Campania. Temperature minime e massime in stabili o in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud.

Le previsioni per domani:

- Al Nord:

Tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali ma con molte nuvole al Nord-Ovest. Poche variazioni nel pomeriggio con ampi spazi soleggiati sul Triveneto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite e ancora qualche nube tra Liguria ed Emilia Romagna.

- Al Centro:

Molte nubi al mattino ma con solo qualche pioggia sui settori costieri. Peggiora al pomeriggio specie su Lazio e Abruzzo con piogge sparse e neve a quote medie in Appennino. In serata e nottata ancora fenomeni residui con quota neve in calo fin verso i 600-700 metri.

- Al Sud e sulle Isole:

Al mattino molte nubi sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto, locali piogge su Sardegna e Campania. Peggiora al pomeriggio con piogge sparse, piu' asciutto tra Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte maltempo in intensificazione con piogge e temporali sparsi e quota neve in calo fin verso i 600-800 metri. Temperature minime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione da Nord a Sud. AGI