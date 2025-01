Italia al gelo: maltempo e nevicate al Centro-Sud

Forti venti gelidi sull'Italia, neve al Centro e al Sud, sole al Nord e freddo su tutto il Paese. Diversi i disagi, tra alberi caduti, allagamenti e difficoltà per le auto a causa della neve. Dalla Campania alla Calabria, molti istituti scolastici oggi sono rimasti chiusi. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del Meridione: le sette regioni interessate sono Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

I Carabinieri di Volturara Irpina (Avellino) sono intervenuti nei pressi di un bar ove il corpo di un 77enne del luogo è stato trovato morto per strada coperto da uno strato di neve. Nel corso della sua quotidiana passeggiata per il centro cittadino l’uomo ha avuto un malore e i sanitari sopraggiunti hanno solo potuto constatare il decesso.

Allerta a Napoli

Forti raffiche di grecale continuano a spazzare la Campania, mentre le temperature sono precipitate portando neve anche sul Vesuvio, come in Irpinia, Sannio e nel Vallo di Diano.

Maltempo che dalla notte scorsa ha fatto salire a oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni e disagi per il vento soprattutto tra Cilento e agro nocerino sarnese nel Salernitano e nelle province di Caserta e Napoli, mentre è la neve la responsabile di quelli nell'Avellinese.

A Caggiano, secondo comune più alto della provincia salernitana, nonostante i lavori delle tre squadre di tecnici siano andati avanti tutta la notte, sono ancora decine le abitazioni disalimentate dalla rete elettrica per cavi spezzati dal peso della neve. Il sindaco è in costante contatto con prefettura di Salerno e sala emergenze Enel e il ripristino è previsto per le ore 13. Sempre in quel centro salernitano, questa mattina molte strade risultano impraticabili e sono all'opera bobcat ed escavatori per liberarle, anche se il vento continua ad accumulare neve. Intorno alle 4 di questa mattina, è tornata regolare la circolazione ferroviaria tra Fisciano e Mercato San Severino, sospesa dalle 19.40 di ieri per un albero caduto. Tra i Comuni più colpiti ieri dal vento c'è Sarno, dove numerosi sono stati gli interventi effettuati e dove questa mattina, insieme ai tecnici.

Riportate a casa 8 persone, tra cui un bambino, che erano rimaste bloccate in un rifugio sul monte Cervati.

A Napoli, da stanotte, rimarrà aperta la stazione della metropolitana Museo per offrire ricovero ai clochard. Le forze dell'ordine e la polizia locale pattugliano il territorio anche per intercettare persone senza fissa dimora in difficolta', mentre volontari distribuiranno 1.500 kit con coperte termiche. In molti comuni campani le scuole sono chiuse.

Disagi i Basilicata

Ancora deboli nevicate sul Potentino e sulla collina materana, dove si registrano alcuni disagi. Da ieri sera a questa mattina sono stati oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Potenza per via della caduta di grossi alberi, appesantiti dalla neve, e finiti su auto in sosta o che hanno bloccato la circolazione delle auto o chiuso accessi ad abitazioni. Nelle prime ore della mattinata una lunga fila di veicoli pesanti, per oltre due chilometri, ha bloccato il traffico sulla strada 407 Basentana in località Ponte Molino di Vaglio Basilicata(Potenza).

A Potenza rimangono disagi sulle strade secondarie e nelle contrade cittadine. Rallentamenti anche su alcune strade provinciali, alcune delle quali sono state chiuse. A causa della neve, la circolazione ferroviaria lungo la tratta delle Ferrovie Appulo Lucane, tra Potenza e Avigliano (Potenza), è momentaneamente interrotta. L'azienda fa sapere che "si stanno garantendo, compatibilmente con la percorribilita' delle strade, alcuni collegamenti essenziali con bus tra Avigliano e Potenza, Pignola e Potenza, Laurenzana e Potenza e Genzano e Potenza". Lezioni sospese oggi in circa 70 comuni della provincia di Potenza, capoluogo di regione compreso, oltre ad Accettura, Tricarico e Stigliano nel Materano.

Scuola chiuse nel Foggiano

Numerose le scuole chiuse nel foggiano a causa della neve che, in alcuni centri, ha raggiunto i 15 centimetri di altezza. Scuole chiuse sui Monti Dauni - a Monteleone di Puglia, Accadia- ma anche sul Gargano - a Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Disagi anche alla viabilità: numerose strade interne sono percorribili solo con catene e pneumatici da neve. In alcune zone sin dalle prime ore del giorno sono usciti i mezzi spazzaneve e spargisale della protezione civile per ripristinare la viabilità nei centri abitati. AGI