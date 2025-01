Ancora aria fredda sull'Italia, maltempo nel weekend

Un flusso di correnti fredde dai quadranti orientali raggiunge il Mediterraneo centrale portando clima freddo con temperature al di sotto delle medie, specie sui settori orientali. Condizioni meteo in Italia che saranno per lo più asciutte al Centro-Nord mentre nuvolosità e fenomeni potranno ancora interessare il Sud. Precipitazioni soprattutto su Basilicata, Calabria e Sicilia con neve oltre i 500-1000 metri sui rilievi.

Sul finire della settimana sarà da monitorare invece la circolazione instabile con aria fredda in quota tra Mediterraneo occidentale e nord Africa. Questa potrebbe portare un'intensa fase di maltempo prima sulle Isole Maggiori e poi sulle regioni meridionali con possibilità anche di temporali intensi e nubifragi sui settori ionici. Secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il terzo weekend di gennaio potremmo avere un graduale aumento delle temperature anche se l'evoluzione meteo resta molto incerta.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord: Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori; da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulla Romagna. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Al Centro: Sia al mattino che al pomeriggio attesi cieli sereni sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito.

Al sud e sulle Isole: Al mattino residue precipitazioni tra Basilicata, Calabria e Sicilia con neve in Appennino dai 500-700 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito, con deboli piogge tra Calabria e Sicilia. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Migliora nella notte ma con cieli coperti ovunque. Temperature minime in diminuzione ovunque, massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord: Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, con disturbi nuvolosi tra Triveneto e Romagna e per lo più soleggiato sulle altre regioni. In serata e in nottata nuvolosità in graduale aumento anche sul resto del Nord, locali fenomeni sull'Appennino romagnolo con neve a quote collinari.

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube sul versante adriatico. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo per lo più asciutto su tutte le regioni. Tra serata e nottata possibili locali fenomeni in Appennino con neve fino a quote collinari, nuvoloso con tempo asciutto altrove.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi con locali fenomeni su Puglia e Sicilia. Al pomeriggio precipitazioni sparse tra Calabria e Sicilia con neve a quote di medio-bassa montagna, asciutto con cieli nuvolosi sulle altre regioni. Tra la serata e la notte piogge che interesseranno le Isole Maggiori, con neve sui rilievi della Sardegna fin verso i 700-800 metri.Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in calo al Centro-Sud e sulle Isole, massime stabili o in generale rialzo da Nord a Sud. AGI