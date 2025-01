Tempo ancora instabile con piogge e acquazzoni al centro-nord

Una vasta saccatura depressionaria si muove sull'Europa centro-occidentale interessando anche il Mediterraneo, senza però minimi di pressione al suolo ben strutturato. Condizioni meteo instabili in Italia con piogge e acquazzoni sparsi che sono tornati a interessare le regioni del Nord e anche i settori centrali tirrenici.

Clima sicuramente meno freddo rispetto alla settimana scorsa ma con temperature comunque intorno alle medie del periodo. Instabilità protagonista ancora nei prossimi giorni mentre in vista del weekend, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano la possibilità di una rimonta dell'alta pressione. Potremmo avere dunque nel fine settimana tempo più asciutto e anche un rialzo termico con valori al di sopra delle medie.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD

Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio al settentrione con anche piogge sparse al Nord-Ovest e neve su Alpi occidentali e Appennino oltre i 600-900 metri, con quota neve in lieve rialzo al pomeriggio. In serata e nottata residui fenomeni ancora tra Liguria e Piemonte con neve oltre gli 800-900 metri. -

AL CENTRO

Cieli nuvolosi nel corso della giornata sulle regioni centrali con possibilità di deboli piogge sparse prima sulle coste tirreniche e più asciutto altrove. In serata e nottata ancora possibili locali fenomeni sulle coste di Toscana e Lazio, più asciutto ma con molte nuvole altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli nuvolosi e piogge sparse su regioni peninsulari e Sardegna occidentale e neve in montagna oltre i 1500-1700 metri, più asciutto su Sicilia e resto della Sardegna con nuvolosità e schiarite. In serata e nottata tempo in miglioramento ma ancora molte nubi e dei fenomeni residui sugli stessi settori. Temperature minime stabili o in generale aumento, massime in calo al Centro-Sud e in rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD

Al mattino molte nubi in transito con deboli piogge sulle regioni del Triveneto; neve sulle Alpi orientali dagli 800 metri. Al pomeriggio nuvolosità a tratti compatta, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge attese sul Lazio, nubi basse lungo le regioni Adriatiche. In serata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ed ancora coperto tra Marche e Abruzzo. -

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno attesi sulla Sicilia. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; peggiora nella notte sulla Sardegna con precipitazioni sparse. Temperature minime stazionarie; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo al sud e sulle isole. AGI