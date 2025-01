Alta pressione in rimonta, ma peggiora nel weekend

Sono giorni con un tempo più asciutto sull'Italia e fa meno freddo, anche se non mancano nuvole basse e quindi nebbia. Ma secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il fine settimana inizierà con tempo stabile al Centro-Sud mentre deboli piogge cominceranno a interessare le regioni settentrionali. Entro sera peggioramento meteo a partire dal Nord-Ovest con temporali anche intensi sulla Liguria. Neve sulle Alpi fino a 1000-1400 metri. Maltempo che si estenderà poi nella giornata di Domenica al resto del Nord e in parte anche sulle regioni del Centro. La prossima settimana, le previsioni confermano ancora un vivace flusso perturbato dall'Atlantico verso l'Europa centro-occidentale con interessamento anche del Mediterraneo. Possibile arrivo di aria più fredda polare con quota neve in calo su Alpi e Appennino.

Le previsioni per oggi:

- Al Nord: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio al settentrione con nubi basse anche compatte su coste e pianure e maggiori aperture su Alpi e Appennini. In serata e nella notte possibili pioviggini sulla Liguria, invariato altrove con nubi basse su coste e pianure e poco nuvoloso sui rilievi.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con presenza di addensamenti bassi sulle coste e sulle pianure e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con maggiori aperture sul versante tirrenico. In serata e nella notte ancora stabilita' diffusa con cieli sereni ed ancora nubi basse su coste e pianure.

- Al Sud e Sulle Isole: Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con cieli per lo piu' soleggiati e nubi basse lungo i settori adriatici. Al pomeriggio aperture sulla Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Nella notte addensamenti bassi anche tra Campania, Molise e Basilicata. Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve rialzo al Sud, massime stabili o in generale rialzo, salvo un lieve calo su Sardegna e Sicilia.

Previsioni meteo per domani

- Al Nord: Al mattino molte nuvole anche basse e compatte su tutti i settori con isolati piovaschi tra Liguria, Emilia e bassa Lombardia. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata e in nottata tempo in peggioramento a partire dalle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi oltre i 1100-1500 metri.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con addensamenti bassi su coste e pianure. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito, sereno o poco nuvoloso sulle regioni Adriatiche. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino ampi spazi di sereno salvo addensamenti bassi sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse sui settori adriatici. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo al nord ed in calo al centro-sud; massime stazionarie o in calo su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domenica:

- Al Nord: Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Neve sulle Alpi fino a 1000-1400 metri. Ancora maltempo in serata e nottata specie al Nord-Ovest, neve in calo fino a 600-900 metri.

- Al Centro: Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata sulle regioni del Centro con locali piogge su Toscana e Umbria. Tra pomeriggio e sera tempo nel complesso asciutto sempre con nuvolosità alternata a spazi di sereno.

- Al Sud e Sulle Isole: Molte nuvole in transito nel corso della giornata al Sud ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con nuvolosità e spazi di sereno ma sempre con tempo stabile. Temperature minime e massime generalmente stabili o in lieve aumento su tutta la Penisola. AGI