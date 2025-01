Maltempo sull'Italia da nord verso sud, giù le temperature

Piove da nord a sud Italia e le temperature inizieranno presto a scendere. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, una perturbazione atlantica, collegata ad una vasta struttura depressionaria sulle Isole Britanniche, sta spazzando il Mediterraneo centrale. Avremo cosi condizioni meteo instabili nelle prossime ore soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche con piogge e temporali sparsi. Temperature in calo nelle prossime ore su tutta la Penisola ma su valori comunque in linea con le medie del periodo. Maltempo che nella giornata di domani raggiungerà anche il Sud mentre altrove assisteremo ad un miglioramento soprattutto nella seconda parte della settimana. Con l'arrivo del primo weekend di febbraio ecco che l'alta pressione potrebbe puntare a nord della Scandinavia mettendo in moto aria fredda verso l'Europa orientale. Gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una possibile fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud per una risalita dal nord Africa di una circolazione depressionaria, possibile calo termico a seguire.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse con neve abbondante sulle Alpi dai 1400-1600 metri. Al pomeriggio residue precipitazioni sulle regioni di nord-est con neve dai 1000-1200 metri; in serata condizioni meteo in miglioramento con nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Centro: Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio ampi spazi di sereno con isolati addensamenti sulle zone interne. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Sud e Sulle Isole: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con isolate piogge sulle coste della Campania; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge tra Campania e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata isolati piovaschi sulle regioni peninsulari, in estensione alle isole maggiori. Temperature minime e massime stabili o in aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con nubi sparse, isolati fenomeni sulla Liguria. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità e schiarite, locali fenomeni su Appennino settentrionale e Alpi orientali con neve a quote medie. In serata ancora tempo stabile con nuvolosità in aumento, piogge nella notte al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 900-1100 metri.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, locali fenomeni sui settori tirrenici. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con nuvolosità e schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, maggiori schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni anche a carattere di temporale sui settori tirrenici, soleggiato sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo in miglioramento ma con residui fenomeni sulle regioni ioniche con neve sui rilievi a quote di media montagna. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola. AGI