Entro il weekend in arrivo aria fredda e maltempo

La prima settimana di febbraio si apre con una blanda circolazione depressionaria, con aria fredda in quota, sul Mediterraneo centrale che porterà nelle prossime ore condizioni meteo instabili in Italia con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Sud. Nel corso dei prossimi giorni un campo di alta pressione tenderà ad espandersi tra Atlantico ed Europa centro-occidentale interessando anche il Mediterraneo. Condizioni meteo più asciutte in Italia ma con il ritorno di qualche nebbia e nube bassa.

Le temperature saranno ancora di qualche grado al di sopra delle medie ma il Centro Meteo Italiano ipotizza un cambio entro il secondo weekend di febbraio: aria fredda dovrebbe muoversi sull'Europa centrale per poi tuffarsi sul Mediterraneo occidentale. Possibile un peggioramento meteo accompagnato anche da un generale calo delle temperature.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nubi basse lungo la Pianura padana. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile ovunque e cieli in prevalenza soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

AL CENTRO: Al mattino cieli coperti sulle regioni adriatiche con neve sull'Appennino centrale dai 1500 metri, variabile tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio tempo più asciutto con ancora cieli coperti tra Marche e Abruzzo. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino maltempo diffuso con precipitazioni sparse, specie sulle regioni peninsulari, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata residue precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, variabilià asciutta altrove. Temperature minime stabili o in generale diminuzione; massime stazionarie o in aumento al nord e sulla Sardegna, stabili o in calo altrove.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, attesi estesi banchi di nebbia lungo la Pianura padana. Al pomeriggio cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Nebbie o nubi basse nuovamente in formazione nella notte sui medesimi settori.

AL CENTRO: Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Tra serata e nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari, soleggiato sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni sulla Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in calo da nord a sud. AGI