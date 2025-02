Elicottero precipita dopo il decollo nel Parmense: muore Lorenzo Rovagnati

Tre persone sono morte nello schianto di un elicottero avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma: tra loro Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato ed uno dei due eredi dell'omonima e famosa azienda di salumi. A bordo c'erano anche i due piloti dell'elicottero, entrambi deceduti, Flavio Massa, 59 anni e Leonardo Italiani, 30 anni. L'incidente potrebbe essere stato causato dalla fitta nebbia presente nella zona, che ha determinato una scarsa visibilità, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Si cerca di capire se l'incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o mentre l'elicottero era in volo.

L'elicottero, andato distrutto nell'impatto col suolo, era un Agusta Westland AW109 e le operazioni di estrazione dei corpi da parte dei Vigili del Fuoco sono durate a lungo, intralciate dall'instabilità del terreno che si trova all'interno della tenuta dei Rovagnati, in prossimità del Castello di Castelguelfo di loro proprietà. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del Volo ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza.

L'area dello schianto è stata posta sotto sequestro, rende noto il procuratore capo di Parma, Alfonso D'Avino. "L'elicottero - spiega - è precipitato poco dopo il decollo, per cause da accertare, schiantandosi nell'area del decollo stesso". Le tre persone morte "appaiono decedute sul colpo - fa sapere - in particolare, il proprietario, Lorenzo Rovagnati, è stato rinvenuto all'interno dell'elicottero". Oltre al sequestro dell'area e dell'elicottero, è stato disposto quello "della documentazione informatica relativa al volo, apparendo necessari degli accertamenti di natura tecnica per verificare nello specifico modalità e cause dell'evento".

I corpi delle tre persone sono a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'effettuazione degli esami autoptici, "necessari per contribuire a chiarire nel suo complesso la delicata vicenda", specifica la Procura di Parma. In campo, per i rilievi, i Ris di Parma. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente sono svolti dai carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla Procura. In giornata è previsto anche un sopralluogo degli operatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha aperto un'indagine sull'accaduto.

Lorenzo Rovagnati aveva 42 anni ed era il figlio del fondatore dell'azienda, Paolo, che la creò, nel dopoguerra, insieme al padre Angelo Ferruccio. Era uno dei due eredi del colosso della produzione di salumi, insieme al fratello minore Ferruccio, e ricopriva il ruolo di amministratore delegato. Nell'ultimo periodo era lui ad aver preso in mano le redini dell'azienda di famiglia. Il manager si era sposato nel 2019 con Federica Sironi a Macherio.

La moglie è in attesa di partorire il loro terzo figlio. L'imprenditore era molto noto nella zona ed era solito raggiungere il castello di famiglia quasi tutti i mercoledì, partendo in elicottero dalla sua casa nel milanese. Dal 2010 sotto la guida degli eredi - Ferruccio e Lorenzo - l'azienda ha assunto una veste internazionale e ha cominciato a esportare in molti Paesi europei ed extra Ue come Francia, Belgio, Germania, Irlanda e Stati Uniti d'America e a supportare la crescita con acquisizioni, come quella dello storico marchio di affettatrici Berkel e di Pineider. Nel 2020, l'apertura del primo stabilimento produttivo all'estero, a Vineland in New Jersey.

"Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per le vittime del tragico incidente avvenuto oggi a Noceto, in provincia di Parma, in cui hanno perso la vita tre persone a causa della caduta dell'elicottero sul quale viaggiavano. Rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra vicinanza alle famiglie colpite dalla tragica perdita. Un ringraziamento alle forze dell'ordine, ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente", commenta il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale.

L'azienda, "profondo dolore per la scomparsa di Lorenzo"

Rovagnati ha appreso "attonita l'improvvisa scomparsa del dottor Lorenzo Rovagnati, rimasto coinvolto in un incidente in cui hanno perso la vita anche i due piloti". Così in una nota il gruppo agroalimentare. "L'intera comunità dell'azienda, in ogni parte del mondo, si stringe attorno alle famiglie in questo momento di grande dolore", conclude il gruppo.

Assolombarda, "Lorenzo ha reso grande il Made in Italy"

Il presidente Alessandro Spada, il Direttore Generale Alessandro Scarabelli, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Generale e Assolombarda tutta "manifestano il loro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Lorenzo Rovagnati, Amministratore Delegato dell'omonima azienda". "Terza generazione della famiglia di imprenditori brianzoli parte della comunita' di Assolombarda e attori sociali attenti alle esigenze dei territori in cui operano, Lorenzo Rovagnati ha dimostrato in questi anni la passione e la determinazione tipici di quel fare impresa che rende grande il Made in Italy nel mondo. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia - in particolare alla madre Claudia e al fratello Ferruccio - e a tutti i loro collaboratori", hanno detto Spada e Scarabelli. AGI