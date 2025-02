Il maltempo si sposta verso Sud, ma da domenica torna il bel tempo

In arrivo per i prossimi giorni, assieme all'alta pressione, anche un flusso di aria molto fredda che investirà i settori orientali del continente.

Il giorno di San Valentino sta vedendo il transito di una goccia fredda sull'Italia con relativo maltempo. Piogge e temporali interesseranno soprattutto il Nord-Est e le regioni del Centro ma si sposteranno velocemente verso sud. Quota neve in rapido calo con fiocchi che sull'Appennino settentrionale scenderanno fin verso i 200-300 metri. Con l'arrivo del weekend il maltempo interesserà le regioni del Sud ma con residui fenomeni anche sull'Abruzzo, con neve fino a 600-700 metri. Tempo in rapido miglioramento da Domenica con l'allontanamento della circolazione depressionaria verso est. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana mostrano una rimonta dell'alta pressione tra Mediterraneo occidentale e Isole Britanniche. Aria molto fredda scenderà invece sui settori orientali del continente. Condizioni meteo che saranno per lo più asciutte in Italia e con temperature intorno alle medie del periodo.

Le previsioni per oggi

Al Nord

Al mattino piogge sparse tra Emilia Romagna e Triveneto con neve oltre i 600 metri sulle Alpi e i 1100 in Appennino, ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio quota neve in calo fino a quote collinari. In serata e nella notte residui fenomeni sulla Romagna con fiocchi fino in bassa collina.

Al Centro

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni, neve a quote medie in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora fenomeni sul versante adriatico con neve fino a quote collinari.

Al sud e sulle Isole

Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni sui settori tirrenici. In serata e nella notte locali fenomeni in arrivo tra Campania e Molise con neve a quote di media montagna. Temperature in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud, massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Le previsioni per domani

Al Nord

Sia al mattino che al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al centro

Al mattino cieli a tratti coperti specie sulle regioni Adriatiche, con neve in Abruzzo dai 600-700 metri. Al pomeriggio ampie schiarite tra Toscana e Umbria con ancora precipitazioni sull'Abruzzo. In serata tempo in generale miglioramento con qualche addensamento sulle coste Adriatiche, ma in un contesto asciutto.

Al sud e sulle Isole

Al mattino attesi fenomeni anche intensi tra Campania, Calabria e Sicilia, precipitazioni sparse altrove. Al pomeriggio Ancora piogge sparse con neve sull'Appennino Calabro dai 1500 metri; sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata e in nottata ancora tempo instabile con cieli coperti ovunque e deboli piogge sparse. Temperature minime e massime in generale calo da nord a sud.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord

Nuvolosità irregolare in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata ma senza fenomeni associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

Al centro

Tempo asciutto sulle regioni del Centro con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni associati. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con maggiori schiarite.

Al sud e sulle Isole

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata al Sud ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali piogge su Puglia, Basilicata e Calabria. In serata e nottata poche variazioni con variabilità asciutta ovunque. Temperature minime in calo al Centro-Sud e in lieve aumento al Nord, massime stabili o in rialzo ovunque. AGI