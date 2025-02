Sondaggio, 'il 18% dei venezuelani vorrebbe lasciare il Paese'

Il 18% dei venezuelani vorrebbe lasciare il Paese: lo rivela un'indagine della società di consulenza economica e politica 'Poder y Estrategia', secondo cui gli Stati Uniti non sono più la principale destinazione di migliaia di venezuelani che vogliono emigrare per sfuggire alla grave crisi politica ed economica nella loro nazione.

La percentuale di coloro che desiderano migrare è aumentata negli ultimi mesi, "ma non in modo drastico", ha detto all'ANSA il politologo Ricardo Ríos, presidente della società di consulenza.

"C'è un trend in crescita da circa due anni....

La cosa più sorprendente è il cambiamento delle destinazioni preferite", ha aggiunto l'esperto, che ha elencato Spagna, Brasile e Colombia come nuove mete preferite dai migranti venezuelani.

Fino allo scorso novembre, gli Usa erano la destinazione principale, con il 27% delle preferenze. Ma questo livello è crollato all'11% a gennaio con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e la sua decisione di radicalizzare le politiche sull'immigrazione, con espulsioni di massa degli irregolari. Ansa