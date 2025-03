Paura ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4,4 nella notte

Paura nella notte ai Campi Flegrei per una fortissima scossa di magnitudo 4,4 che all'una e 25 è stata avvertita distintamente anche a Napoli e ha svegliato gran parte della popolazione. A Pozzuoli la gente si è riversata in strada, nonostante la pioggia battente.

"Ci sono state 11 persone che sono andate al pronto soccorso di alcuni ospedali. Di queste, c'è una persona che ha avuto delle contusioni ed escoriazioni, e si tratta della signora che stava sotto il controsoffitto che è caduto. Poi ci sono due o tre casi di persone che sono state ferite da schegge di vetro, rotti nello scappare o nella scossa perché le vibrazioni hanno rotto qualche vetro. Gli altri sono casi di panico". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Interventi a Bagnoli

A Bagnoli, nell'area orientale di Napoli, i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle case alcune persone rimaste bloccate ai piani superiori perché a causa del sisma le porte d'ingresso non si aprivano. Sempre a Bagnoli il terremoto ha danneggiato il campanile della chiesa di Sant'Anna, da cui si sono staccati dei calcinacci.

Manfredi, situazione sotto controllo

"Fa parte dello sciame sismico legato all’effetto del bradisismo. È stata una scossa particolarmente intensa, simile a quella di qualche tempo fa, ma con un epicentro più vicino alla città di Napoli, quindi si è sentita di più in città. La situazione è sotto controllo. Stamattina faremo il controllo delle scuole di Bagnoli e Fuorigrotta, non ci aspettiamo di trovare danni significativi perché sono scuole che già teniamo costantemente sotto controllo. C’è stata molta preoccupazione nella notte, però questa scossa fa parte di questo processo naturale legato all’evento bradisismico". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto durante Non Stop News su RTL 102.5.

La tensione all'ex Base Nato

Dopo le tensioni della notte nel quartiere Bagnoli, con la gente fuoriuscita di casa che chiedeva di entrare nella ex base Nato, indicata ai cittadini come area di accoglienza per la popolazione, il Comune sta predisponendo l'attivazione permanente del sito come area accoglienza.

"Il nostro piano prevede tre aree di accoglienza, una fissa nell'area dove c’è la municipalità - dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - e due temporanee in corrispondenza dell'ippodromo, come c'era stato chiesto dai residenti dell'area di Agnano-Pisciarelli, e in corrispondenza della base ex-Nato. C’è la disponibilità da parte della Regione e della Fondazione Banco di Napoli per poter procedere in questa direzione". "Proprio oggi abbiamo stabilito che quella nella base tenderà a diventare permanente e che si aprirà quando ci sarà una scossa", aggiunge.

Ripristinata la circolazione sulle linee flegree

L'Eav, la holding che gestisce il servizio su ferro e su gomma di trasporto pubblico locale in Campania, in una nota fa sapere che, dopo la scossa superiore a magnitudo 4 di questa notte tra Pozzuoli e Napoli, come da procedura, sono stati effettuati i controlli sulle linee flegree prima di attivare la circolazione, e tutto è risultato regolare.

Dalle ore 6:07 la circolazione sulle linee flegree è ripristinata.

Vigili del Fuoco: verifiche in corso

"Campi Flegrei: 40 verifiche di stabilità svolte dai Vigili del fuoco nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli, 70 quelle da effettuare. In azione 6 squadre del Comando di Napoli, in rinforzo personale da Caserta, Avellino, Benevento e Salerno". Lo scrivono i Vigili del Fuoco in un post su X.

Sindaco di Quarto: "Grande spavento, ma oggi scuole aperte"

"Verifiche sono state fatte nei mesi scorsi e per edifici fatiscenti sono state emanate ordinanze, e i proprietari stanno provvedendo. Le scuole sono monitorate e non abbiamo significativi elementi di preoccupazione. Oggi saranno aperte". Lo dice a Rainews 24 Sabino Antonio, sindaco di Quarto, comune del napoletano di 41mila abitanti a 4 chilometri da Pozzuoli, e a "5-6 chilometri dall'epicentro della scossa di ieri sera", precisa il primo cittadino.

"La scossa di ieri era la seconda per importanza di questi mesi - aggiunge - è stata una notte complicata e difficile. Anche se non siamo parte dell'area del bradisismo, qui avvertiamo queste sollecitazioni in maniera significativa. Non abbiamo riscontrato danni, ma oggi provvederemo ad altre verifiche. La scossa ha generato grande spavento, ma la popolazione è resiliente".

Circolazione rallentata sulla rete ferroviaria: i treni fermi

La circolazione permane sospesa sulla linea Villa Literno - Napoli San Giovanni Barra, mentre è rallentata sulle linee Napoli - Salerno via Monte del Vesuvio, AV Napoli - Roma, Napoli - Roma via Formia e Cassino per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico a Pozzuoli.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso secondo il seguente programma.

Treni Intercity Notte direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) - Reggio Calabria Centrale (8:45) del 12 marzo

• ICN 1959 Roma Termini (23:49) - Siracusa (12:29) del 12 marzo

Il treno IC 582 Salerno (5:28) - Roma Termini (8:34) oggi è cancellato.

Il treno ICN 1976 Siracusa (17:46) - Roma Termini (6:05) del 12 marzo è fermo dalle ore 4:04 a Battipaglia per verifiche tecniche sulla linea nel nodo di Napoli. Oggi è instradato sul percorso alternativo via Cassino e non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri diretti a Formia e Latina possono proseguire il viaggio da Roma Termini con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Aggiornamento - ore 5:30

La circolazione permane sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

Inizio evento - ore 1:25

La circolazione è sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico.

I sindaci

"A parte la caduta di calcinacci, nessuna criticità nel comune di Pozzuoli", ha assicurato il sindaco del comune campano, Luigi Manzoni, intervistato da Rainews 24. "La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, abbiamo chiesto alla Regione Campania di mandarci ulteriori volontari sul territorio, ma posso dire che la macchina è in campo e procede in maniera spedita", ha aggiunto. "Dall'Osservatorio Vesuviano mi hanno riferito di accelerazioni serie, mai registrate prima, a conferma della violenza della scossa di stanotte", ha spiegato il primo cittadino.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato a una riunione con la Prefettura. AGI