Maltempo - L'allerta arancione in 5 regioni, ancora pioggie

Dopo una settimana drammatica per gran parte dell'Italia, il maltempo non dà tregua all'Italia: per la giornata di lunedì il Dipartimento della Protezione civile ha emanato un'allerta arancione per quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Previsti ancora temporali e venti forti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e regioni meridionali, in particolare Calabria e Puglia.